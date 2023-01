Questione di tempo/ Su Italia 1 il film con Rachel McAdams

Questione di tempo, film di Italia 1

Questione di tempo va in onda su Italia 1 in seconda serata oggi, giovedì 5 gennaio, a partire dalle ore 23.55. Si tratta di un lavoro del 2013 prodotto nel Regno Unito per la regia del britannico Richard Curtis; suoi anche il soggetto e la sceneggiatura del film. Tra gli interpreti principali ci sono Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy e Lindsay Duncan.

L’attore irlandese Domhnall Gleeson è figlio d’arte, suo padre Brendan vanta diverse candidature al Golden Globe e nel 2009 vince il Premio Emmy. Nel ruolo della protagonista Mary la prima scelta del regista è l’attrice e cantante Zooey Deschanel. Per impegni già presi precedentemente Zooey è costretta a rifiutare il lavoro. Il ruolo di protagonista del film Questione di tempo viene offerto all’attrice canadese Rachel McAdams, che accetta volentieri di far parte del cast. Rachel Anne McAdams nel 2016 è candidata al celebre premio Oscar nella sezione “miglior attrice non protagonista” grazie alla sua pregevole recitazione nel film thriller drammatico “Il caso Spotlight”.

Questione di tempo, a trama del film

Protagonista della storia di Questione di tempo è il giovane Tim Lake. All’età di ventun anni Tim viene a sapere dal padre una cosa alquanto sconvolgente. Tutti i maschi della sua famiglia hanno un dono straordinario ovvero possono spostarsi in viaggio lungo la linea del tempo, vivendo così i diversi momenti temporali.

Il padre di Tim spiega a suo figlio che stringendo forte entrambi i pugni, senza farsi vedere da nessuno, possono tornare indietro rivivendo momenti del passato, avendo la possibilità di cambiarli e subito dopo tornare alla realtà presente. Inizialmente Tim è abbastanza perplesso ma poi decide di provare ad usare l’incredibile dono di famiglia. Seguendo quindi le istruzioni del padre, il giovane decide di modificare e migliorare alcuni episodi vissuti, e rivivere diversamente momenti vissuti.

Tutto ciò comporta anche complicazioni e malintesi ma darà a Tim la possibilità di conoscere Mary, una giovane di grande bellezza ma molto insicura che diventerà il suo grande amore. Infatti Mary e Tim provano un’attrazione reciproca che li porterà poi a innamorarsi l’uno dell’altro.

A causa di un nuovo viaggio temporale i due innamorati si perdono per poi incontrarsi ancora una volta da perfetti sconosciuti. A questo punto Tim farà di tutto per fare colpo sulla ragazza e farle battere il cuore per lui. Con il tempo Tim dovrà accettare il fatto che il dono di famiglia, ora nelle sue mani, non basterà ad evitargli le sofferenze che la vita spesso riserva. Comprenderà inoltre che non tutto si può cambiare e che a volte le cose è meglio viverle pienamente.

