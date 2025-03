Chi sono i Questo e Quello: Stefano D’Angelo e Francesco Mannella, la nascita delle loro prime canzoni

Questo e Quello è una coppia di cantanti che sarà tra i concorrenti del festival San Marino Song Contest 2025, evento che vedrà la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti e andrà in scena sabato 8 Marzo 2025. Il vincitore di questo evento parteciperà all’Eurovision, manifestazione musicale al quale partecipano diversi cantanti da tutta Europa.

Questo e Quello sono una band composta dal duo di nome Stefano D’Angelo e Francesco Mannella, anche se non si conoscono i dettagli riguardo la loro data di nascita. Questo e Quello sono due giovanissimi che vivono tra Genova e Milano ed offrono uno stile molto dinamico e piuttosto accattivante. Loro scrivono e producono la loro musica, e hanno sviluppato diversi consensi negli ultimi mesi.

I due debuttano con l’album Questo o Quello sui Digital Store agli inizi di Gennaio. Sono due giovani che hanno rilasciato nel 2024 un nuovo singolo ed hanno girato la scorsa estate realizzando diverse date e una delle sue canzoni che ha avuto più successo è Un Solo Popolo, una canzone di grande significato e loro hanno definito: “Un invito a superare odio e pregiudizi per riabbracciare nuovamente il significato della gioia”.

Questo e Quello e la loro esperienza al San Marino Song Festival 2025. Stefano e Francesco sono fidanzati?

Questo e Quello hanno anche provato a ottenere – senza successo – il pass per partecipare al Festival di Sanremo e lo hanno fatto con la canzone Bella Balla, una ballata con un ritmo piuttosto travolgente e loro hanno spiegato: “Una canzone nata in cameretta con l’obiettivo di raccontare i conflitti che stiamo vivendo”.

Questo e Quello ora presenteranno Bella Balla al San Marino Song Festival 2025, e i due hanno parlato direttamente ai microfoni di Radio Babboleo: “Ci siamo conosciuti proprio durante un concerto, Stefano suonava la batteria e io stavo cercando musicisti per un progetto. Abbiamo suonato per tutta l’estate e da li non ci siamo più separati”. I due si sono conosciuti nel 2020 e da quel momento non si sono più separati.

Da un lato Stefano nasce come cantautore ed ha provato cosi a coltivare la sua passione invece Francesco vive generi differenti e in particolare si interessa verso la musica pop e rap. Una coppia piuttosto giovane e che ha un discreto seguito tra i giovani. I due sono molto riservati sulla loro vita privata e nessuno conosce la verità sul fatto se siano fidanzati o meno.