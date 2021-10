Questo Pazzo Sentimento, Rete 4/ Una commedia pomeridiana

Questo Pazzo Sentimento va in onda su Rete 4 oggi, 10 ottobre 2021. Il canale rosa di Mediaset propone alle ore 14:30 la commedia romantica del regista Carl Reiner con Paula Marshall, Bette Midle e Dennis Farina nel ruolo di protagonisti. Sicuramente si tratta di un film dedicato soprattutto al pubblico femminile ma che può coinvolgere anche i più empatici dell’altro sesso. Diretto in maniera intelligente e con un buon ritmo riesce a regalare al pubblico dei momenti di grande emozione con un ritmo al di sopra di quelle che sono le aspettative.

Questo Pazzo Sentimento, la trama del film

La vicenda di Questo Pazzo Sentimento è molto incentrata sul classico gioco degli equivoci e gira intorno alla storia di Molly De Mora. La donna decide di invitare i suoi genitori divorziati da tempo al suo matrimonio. Il fatto che creerà diversi problemi è che entrambi i genitori di Molly si sono risposati e non si sono più incontrati dal momento del divorzio avvenuto circa dodici anni prima. L’incontro tra i due ex non andrà affatto bene: appena si ritrovano, i due iniziano a litigare. Dopo un iniziale scontro però, col passare dei giorni di due vivono un ritorno di fiamma.

Intraprendono così una fuga d’amore, una sorta di nuova luna di miele, che rischia di minare la stabilità delle rispettive nuove unioni. La cosa fondamentale diventa evitare lo scandalo, dato che marito di Molly è un rampante yuppi repubblicano pronto a presentarsi alle elezioni per il Congresso americano. Oltre alla questione legata ai genitori a complicare ulteriormente il tutto sono i dubbi che sorgono alla mente di Molly, preoccupata dalla smodata ambizione del neomarito. In tutto ciò si ritaglia un ruolo di outsider pronto alle nozze il candido paparazzo Joey. Come andrà a finire? Il finale è tutto da scoprire.

