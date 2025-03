C’è una foto che sta circolando in rete e che ritrae una donna di punta per Mediaset come era molti anni fa. Aveva solo 20 anni ed era già bellissima.

Capelli neri e semi lunghi, ma soprattutto un fascino irresistibile e una grazia che non ha eguali. La donna in questione era all’epoca giovanissima e ancora non sapeva che, qualche anno dopo, avrebbe iniziato a muovere i primi passi in un mondo che le sembrava apparentemente ignoto ma che è poi diventato la sua vita. Da quei momenti è trascorso parecchio tempo e adesso lei è una delle protagoniste Mediaset che considera la televisione la propria casa.

Del resto, basta scorgere i suoi lineamenti e il suo sguardo per capire il suo nome. La bellezza è rimasta la stessa, così come il suo modo di approcciarsi agli altri e al pubblico. Soprattutto però, ad essere rimasta identica, è la sua dolcezza e la passione per quello che fa. Degli elementi – questi – per niente scontati e che danno ancor di più prova di quanto lei sia importante per i telespettatori italiani, che tanto continuano a seguirla anche dopo anni.

Chi è la donna in foto e chi è diventata negli anni su Mediaset

A pubblicare lo scatto è stata proprio la diretta interessata, che è tra l’altro molto attiva sui social e che rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per gli italiani e per il mondo della tv. Con il tempo sono cambiate molte cose, e il primo fra tutti è il suo look, che è oggi molto diverso rispetto a quello che portava quando aveva solo 20 anni. Basta però soffermarsi sullo scatto per scoprire l’identità di questa donna. Si tratta proprio di lei: Bianca Berlinguer. Conduttrice e giornalista, Bianca ha saputo negli anni costruirsi e diventare una delle donne più amate del piccolo schermo, oggi protagonista del programma E’ Sempre Cartabianca, passato sulla rete Mediaset dopo diversi anni in Rai.

Ecco Bianca Berlinguer oggi (foto ig @bianca.berlinguer) ilsussidario.net

Originaria di Roma e nata nel 1959, la Berlinguer è figlia del noto Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano che è morto nel lontano 1984. Lei è cresciuta insieme ai tre fratelli Laura, Maria Stella e Marco e ha sempre avuto una forte passione per le tematiche politiche e di attualità, approfondendo in primis lo studio delle scienze umanistiche. Negli anni ha anche conseguito una laurea presso la Facoltà di Lettere a Roma, e ha avuto da quel momento inizio la sua carriera di giornalista e scrittrice.

Il volto Mediaset ha in primis iniziato a lavorare per Il Messaggero e poi per il programma Rai Mixer in qualità di redattrice. Dopo aver collezionato numerose esperienze in ambito giornalistico, è entrata dapprima nella redazione del TG3 per poi in quella del TG Serale. Qualche tempo dopo è arrivata l’opportunità del programma CartaBianca, che è da poco diventato E’ Sempre Cartabianca e che va ora in onda sulla rete Mediaset.

Com’era Bianca Berlinguer prima del successo su Mediaset: la foto social

La giornalista è diventata con il tempo un volto di punta della televisione italiana ma di certo, prima della popolarità, ha fatto una gavetta non indifferente. Lei stessa ha infatti voluto mostrarsi in una veste inedita, quando aveva solo 20 anni e tanti sogni nel cassetto. Capelli scuri, occhiali da sole e un fascino mai tramontato: si presentava così da giovanissima, proprio nello stesso periodo in cui venne a mancare il suo papà Enrico Berlinguer, la cui perdita ha lasciato un vuoto enorme nella sua vita.

“Con la mia amica Fiorenza nella splendida Val d’Orcia, in Toscana, all’inizio degli anni Ottanta“, ha quindi scritto lei sul suo profilo social, lasciando spazio ai numerosi commenti dei fan. “Che splendore!“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Sempre bellissima, ieri e oggi“. Uno scatto – questo – che ha dimostrato quanto lei sia sempre rimasta la stessa pur cambiando negli anni e trasformandosi nella donna che è oggi e a cui molte persone si ispirano giorno dopo giorno.