QUI E ADESSO/ Con Massimo Ranieri e gli ospiti un viaggio nella napoletanità

S’intitola Qui e adesso, il nuovo programma di Massimo Ranieri andato in onda ieri sera su Rai3. Ospiti di questa seconda puntata, Arturo Brachetti, Arisa, Claudia Gerini, Francesco De Gregori, Salvador Sobral e Giorgio Assumma, ciascuno chiamato a reinterpretare originalmente un grande successo della Canzone napoletana. Brachetti, per esempio, lo fa con le sue performance artistiche eseguite sulle note di Caruso, mentre Salvador Sobral – da buon portoghese – regala grandi soddisfazioni con un’esecuzione magistrale di Maria Mari’. In fin dei conti, è proprio Roberto Murolo il protagonista assoluto della serata, con i suoi stornelli partenopei che Ranieri ama riproporre in versioni sempre diverse a seconda del partner del suo duetto.

Qui e adesso: l’ospite internazionale

Per esempio, quando canta in coppia con Arisa, l’atmosfera si fa magicamente serena, in accordo con la voce soave della cantante potentina. Succede qualcosa di simile all’ascolto di Sobral: quest’ultimo arriva direttamente dal Portogallo (ricorderemo la sua partecipazione e vittoria all’Eurovision Song Contest 2017) e della sua terra si porta la nostalgia e la malinconia lamentosa tipica dei suonatori del fado. Per certi versi, portoghese e napoletano si somigliano, essendo entrambe lingue appartenenti a popoli calorosi e fantasiosi, dal punto di vista dell’espressione artistica e della musica in particolare. Degno di nota anche lo scambio di battute tra lui e Ranieri, che gli chiede di raccontare l’anno più difficile della sua vita, il 2017, in cui – oltre a classificarsi primo all’Eurofestival – ha vinto la sua battaglia più importante contro una malattia al cuore.

Qui e adesso: arriva De Gregori

Massimo Ranieri si mostra sinceramente interessato alla vicenda di Salvador, a cui rivolge svariate domande prima di invitarlo a cantare con lui. Breve intervista anche con Francesco De Gregori, cantautore italiano di fama indiscussa che si dimostra anche un discreto conoscitore (ed esecutore) dei brani più cari a Ranieri. A proposito di canzoni che gli piacciono, notevole la sua cover di Tra un manifesto e lo specchio, brano un po’ meno conosciuto del repertorio degregoriano che Massimo tuttavia apprezza molto. L’appuntamento con Qui e adesso è per venerdì 25 dicembre alla stessa ora (21.20) su Rai3.



