Qui e Adesso, Massimo Ranieri/ Diretta e ospiti 10 dicembre: De Gregori, Arisa e…

QUI E ADESSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 DICEMBRE

Dopo aver raccolto 1.505.000 spettatori pari ad uno share del 6.5% con la prima puntata, Qui e Adesso, il programma di Raitre che ha riportato in tv l’arte di Massimo Ranieri, torna in onda oggi, giovedì 10 dicembre, in prima serata. Uno show realizzato in un Teatro Sistina totalmente vuoto, senza pubblico, in cui al centro dello show c’è la bravura di Massimo Ranieri che, da solo, accompagnato solo dall’orchestra e dal corpo di ballo, regala ai telespettatori la sua voce, le sue doti ballerine e la sua capacità di showman. Uno show che è piaciuto molto ai telespettatori a cui Massimo Ranieri, sui social, ha rivolto un pensiero speciale. “Siete stati in tanti ieri a seguire il mio nuovo show ‘Qui e adesso’ su Raitre: vi voglio davvero ringraziare per l’affetto che mostrate sempre nei miei confronti. E ancora grazie a Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi e Cristiana Dell’Anna. Un grosso bacio a tutti“, ha scritto l’artista che, questa sera, torna in onda con altri ospiti.

TUTTI GLI OSPITI DI QUI E ADESSO

Qui e Adesso non è solo un varietà musicale che non si svolge solo sul palcoscenico, ma anche nei camerini che sono parte fondamentale della trasmissione. Nel camerini, infatti, Massimo Ranieri incontra i suoi ospiti che sono anche suoi amici con cui dà vita a momenti confidenziali dando vita a dei ritratti inediti dei vari personaggi famosi che accettano il suo invito. Ranieri, poi, si esibisce sulle note dei brani più famosi del suo repertorio, ma anche rivisitando brani molto noti, ma con nuovi arrangiamenti. Anche questa sera ci saranno tanti ospiti che affiancheranno Massimo Ranieri sia in camerino per una chiacchierata confidenziale e poi sul palco per regalare tanti momenti musicali al pubblico di Raitre. Ospiti della seconda puntata di Qui e adesso saranno: Arturo Brachetti, Arisa, Claudia Gerini, Francesco De Gregori, Salvador Sobral.



