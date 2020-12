Qui e adesso, Massimo Ranieri/ Diretta e ospiti 3 dicembre: da Morandi a Sangiorgi

“QUI E ADESSO” TORNA IL MASSIMO RANIERI SHOW

Dopo il rinvio della scorsa settimana dovuto all’omaggio che la Rai ha deciso di fare a Diego Armando Maradona trasmettendo il documentario dal titolo Diego Maradona di Asif Kapadia, questa sera, in prima serata su Raitre debutta “Qui e adesso”, il nuovo programma di Massimo Ranieri che attraverso canzoni, musica, racconti e dialoghi intimi con gli amici che ospiterà, darà vita ad uno show divertente ed emozionante. Quella che va in onda oggi è la prima di quattro puntate nel corso delle quali l’attore e cantante che, nel corso della sua carriera si è diviso tra musica, teatro e televisione, presenterà le canzoni del suo nuovo album il cui titolo è Qui adesso come quello del suo nuovo show. Cosa vedremo, dunque, durante la prima puntata? Quali saranno gli ospiti che affiancheranno Massimo Ranieri nel suo nuovo debutto televisivo? Andiamo a scoprire tutto.

ANTICIPAZIONI E OSPITI PRIMA PUNTATA QUI E ADESSO

Accanto a Massimo Ranieri, in questa prima puntata dello show “Qui e adesso” ci saranno due grandi big della musica italiana e un’attrice. Ranieri condividerà la scena con l’amico Gianni Morandi, con Giuliano Sangiorgi e con Cristiana Dell’Anna, protagonista d’importanti film e serie tv come Gomorra 4. Oltre a condividere il palcoscenico, Ranieri incontrerà i suoi ospiti in camerino e, in un luogo così intimo e informale, ci sarà il modo per chiacchierare alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Non mancheranno le esibizioni musicali di Ranieri che, attraverso canti e balli sfoggerà il suo indiscusso talento da showman. Ad accompagnarlo ci sarà un’orchestra, un corpo di ballo formato da giovani danzatori e un cast fisso che il pubblico ritroverà anche nelle successive puntate e che è formato dai comici Maria di Biase e The Jackal e dal duo musicale Le EbbaneSis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA