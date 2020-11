Qui e Adesso, programma Massimo Ranieri oggi non va in onda: perché?/ Per Maradona…

Nella prima serata di oggi, giovedì 26 novembre, Raitre avrebbe dovuto trasmettere il nuovo programma di Massimo Ranieri dal titolo “Qui adesso”, un programma musicale che s’intitola come l’album in uscita venerdì 27 novembre del grandissimo artista. Tuttavia, la morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre, ha portato la Rai a cambiare il palinsesto rimandando la messa in onda del nuovo show musicale di Massimo Ranieri. Questa sera, infatti, in prima serata su Raitre, andrà in onda il documentario dedicato a Maradona dal titolo Diego Maradona di Asif Kapadia e che sarà presentato dalle parole dello stesso Ranieri, legato alla figura di Maradona come tutta Napoli. La prima puntata di “Qui adesso”, invece, sarà trasmessa giovedì 3 dicembre, sempre in prima serata su Raitre.

Qui adesso, cos’è il nuovo programma di Massimo Ranieri

Che cos’è “Qui adesso”, il nuovo programma di Massimo Ranieri? Lo show musicale andrà in onda per quattro prime serate nel corso delle quali l’artista presenterà le canzoni del suo nuovo album dal titolo Qui adesso. Nel corso della puntata di Natale dello show, Ranieri eseguirà singolo Siamo Uguali. Amatissimo dal pubblico e dalla critica, Massimo Ranieri tornerà così in onda la settimana prossima facendo compagnia al pubblico di Raitre per un mese. Qui adesso sarà l’occasione per riascoltare la grandissima voce di Ranieri, ma anche le sue innate doti da showman che, nel corso degli anni, l’hanno reso un indiscusso protagonista sia del teatro che della televisione italiana. L’appuntamento, dunque, con il nuovo show di Ranieri è per giovedì 3 dicembre, in prima serata su Raitre.



