Questa foto ritrae una delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore quando era giovanissima.

Sta circolando in rete questa fotografia che ritrae una protagonista de Il Paradiso delle Signore da giovanissima. Ecco chi è.

Una delle soap più di impatto del panorama televisivo italiano. Negli anni ha infatti saputo costruirsi un percorso, e ha raggiunto un discreto successo su Rai 1. In questi giorni si stanno svolgendo le riprese per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che vedrà la partecipazione di molti protagonisti e di altrettante new entry. Al momento non ci son informazioni certe su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate, ma di certo non mancheranno le sorprese e i tanti colpi di scena.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “La spazzatura non racconta niente dell'omicidio, l'impronta 97F...”

Nel frattempo, sta girando sul web questa foto che ritrae una donna molto amata del cast. Lei è tra le attrici più famose del mondo della serialità italiana.

Chi è questa attrice de Il Paradiso delle Signore

Il volto non è cambiato di una virgola, e la sua bellezza è rimasta intatta. Si tratta proprio di Vanessa Gravina, la protagonista della nota soap italiana in cui le interpreta il personaggio di Adelaide Di Sant’Erasmo. Attrice amatissima del panorama televisivo italiano, ha saputo in più occasioni mostrare il proprio talento e le proprie doti artistiche. Ha però raggiunto la vera popolarità grazie alla soap Rai che la vede protagonista, ma negli anni ha anche collezionato molti altri lavori ed è quindi diventata una delle attrici più amate.

Piero Mazzocchetti, chi è il compagno di Federica Peluffo: si sposano?/ Ex moglie e il terzo posto a Sanremo

Attivissima sui social, pubblica inoltre molto spesso fotografie che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta infatti la presenza di migliaia di followers, che la seguono sempre con molto affetto. Proprio su quei canali ha condiviso con i fan una foto di quando era giovanissima, e ci sono stati numerosi commenti da parte degli utenti. Del resto, all’epoca ancora non sapeva chi sarebbe diventata un giorno.

C’è da dire inoltre che, nel corso degli anni, lei ha sempre messo l’amore e la famiglia al primo posto. Sul fronte sentimentale si sa infatti che è stata legata all’attore Edoardo Siravo e che la loro relazione amorosa è durata dieci anni. Nel 2015 ha invece pronunciato il fatidico sì con Domenico Pimpinella, manager e direttore generale dell’Ente Previdenziale Enpam. I due si sono però lasciati nel 2021 e hanno annunciato la loro rottura pubblicamente. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore che, grazie alla sua originalità, continua a tenere incollati i fan al piccolo schermo.

Chi sono gli ex di Elenoire Casalegno/ DJ Ringo e Daniele Bossari: "Sgarbi? Durò una stagione, ma gossip..."