Quintana, incidente durante le prove/ Cavaliere grave dopo caduta, la cavalla è morta

Un drammatico incidente è avvenuto ieri sera nel corso delle prove della Quintana, uno storico torneo cavalleresco in costume che si svolge a Foligno. Il vincitore dell’ultima edizione Massimo Gubbini, del rione Giotti, è caduto rovinosamente durante la Giostra dell’Anello ed è stato travolto dalla sua cavalla, che è morta sul colpo. Il fantino, come riportato dalla Nazione, è invece attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale locale. La prognosi resta riservata.

Il bollettino medico emanato dall’Usl Umbria 2 rivela che l’uomo ha riportato un grave trauma facciale e uno severo toracico e polmonare. A breve verrà trasportato presso una struttura sanitaria a Perugia per essere sottoposto ad una operazione. “Stiamo vivendo ore di grande apprensione, ci affidiamo in preghiera al Signore perché possa aiutare il nostro Massimo”, ha affermato il presidente dell’ente Giostra, Domenico Metelli. “Si è trattato di una normale caduta come ne abbiamo viste altre in questi anni, questa volta il destino ha voluto che la cavalla sia finita sopra al cavaliere”.

Quintana, incidente durante le prove: c’è apprensione per le sorti di Massimo Gubbini

Massimo Gubbini, il fantino che è stato coinvolto nell’incidente durante le prove della Quintana, aveva vinto lo storico torneo cavalleresco circa quindici giorni fa. Quelle di ieri sera erano le prime preparazioni in vista della Rivincita in programma a settembre. Adesso c’è apprensione per le sue sorti. È ancora da comprendere intanto la dinamica dell’accaduto. Pare che la cavalla si sia imbizzarrita per motivi da chiarire e cadendo abbia travolto il cavaliere, per poi morire sul colpo.

Gli animalisti a seguito dell’episodio hanno espresso la propria rabbia. “Esprimiamo il nostro dolore per la morte della cavalla e auguriamo pronta guarigione al fantino ferito, ma non possiamo non denunciare con forza questo ennesimo incidente in cui ha perso la vita un cavallo. Adesso basta, presentiamo un esposto alla procura competente per chiedere indagini in merito all’incidente. Gli organizzatori abbiano il buon senso di cancellare la Quintana”, ha scritto l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.











