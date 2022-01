Quirinale, caos delegati Regioni/ Centrodestra maggioranza, ‘beffa’ Pd in Lombardia

La corsa al Quirinale è ormai cominciata da giorni con le elezioni dei singoli delegati delle Regioni che faranno parte dei 1009 “Grandi Elettori” atti a votare il nuovo Presidente della Repubblica dal 24 gennaio in poi.

Saranno in tutto 58 i delegati regionali tra i 1009 Grandi Elettori, normalmente due per la maggioranza della tal Regione e uno dall’opposizione: l’unica Regione con un solo delegato sarà la Valle D’Aosta (dove si vota in queste ore, favorito Lavevaz). Non sono però mancate nelle scorse ore le scintille in alcuni Consigli Regionali per le sfide interne tra le diverse coalizioni: un caso su tutti, la Regione Lombardia ha visto eleggere i due delegati della Lega (e questo era previsto), mentre il terzo è stato Dario Violi del M5s e non un membro del Partito Democratico, beffato al fotofinish. Il grillino ha superato di 5 voti il capogruppo del Pd Fabio Pizzul ed è scoppiato il caos in Aula: Francesco Boccia, responsabile Dem per gli affari regionali sbotta «Il centrodestra in Lombardia ha calpestato la prassi sempre rispettata nell’elezione dei rappresentanti tra i grandi elettori. Il rispetto per le istituzioni passa attraverso il rispetto delle regole e delle prassi consolidate. In tutti i consigli regionali sono eletti due rappresentanti per la maggioranza e un rappresentante per l’opposizione e quando non c’è un’indicazione unitaria si elegge il capogruppo del maggior gruppo di opposizione». L’accusa è diretta contro la Lega che avrebbe ‘preferito’ (facendo convergere alcuni dei voti, pratica comunque legittima) un membro del M5s tra i 1009 elettori per poter trovare fino all’ultimo un accordo su una votazione congiunta: va registrato però che lo stesso Violi ha escluso al 100% un suo voto per Silvio Berlusconi, finora l’unico candidato “emerso” tra le file del Centrodestra. Scintille si prevedono già per Toscana ed Emilia Romagna dove invece sarà la sfida Lega-FdI a dirimere il terzo delegato da votare per mandarlo in Parlamento dal 24 gennaio.

Bersani frena D’Alema “rientro Pd? Meglio nuovo Ulivo”/ “No Draghi-Colle, altri nomi”

I DELEGATI GIÀ SCELTI DALLE REGIONI: I NOMI

Mancano all’appello ad oggi i delegati di Valle D’Aosta (anche sa va verso la quasi certa candidatura il Presidente Erik Lavevaz), Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria. Tutte le altre Regioni hanno invece già provveduto alle singole votazioni nei Consigli Regionali per eleggere i “grandi elettori” che andranno in Parlamento tra due settimane a partecipare al voto sul Quirinale. A livello di partiti, ecco la distinzione dei vari delegati votati: 9 Pd, 3 M5s, 7 Lega, 6 Forza Italia, 3 Fratelli d’Italia, 1 Udc, 1 Coraggio Italia. A livello di coalizioni, il Centrodestra tanto nei delegati regionali (33 contro 25 del Csx) quanto poi, di conseguenza, sul computo totale dei Grandi Elettori, dovrebbe avere una netta maggioranza (451 pacchetto voti Cdx, 415 Csx senza i voti renziani). A livello di nomi invece ecco l’elenco ufficiale di tutti i delegati regionali già scelti dai rispettivi Consigli:

Quirinale, Salvini: “Draghi Premier o crisi Governo”/ “Tavolo con tutti: no veti Pd”

Veneto: Zaia, Ciambetti (Lega), Possamai (Pd)

Lombardia: Fontana, Fermi (Lega), Violi (M5s)

Piemonte: Cirio (Fi), Allasia (Lega), Ravetti (Pd)

Liguria: Toti (Coraggio), Medusei (Lega), Rossetti (Pd)

Lazio: Zingaretti, Vincenzi (Pd), Ghera (FdI)

Umbria: Tesei (Lega), Squarta (FdI), Paparelli (Pd)

Abruzzo: Marsilio (FdI), Sospiri (FI), Marcozzi (M5s)

Molise: Toma (FI), Micone (Udc), Greco (M5s)

Campania: De Luca e Oliviero (Pd), Patriarca (FI)

Basilicata: Bardi e Cicale (FI), Cifarelli (Pd)

LEGGI ANCHE:

Vito Crimi: “voto iscritti M5s non serviva a nulla”/ Gaffe in chat (e caos per Conte)

© RIPRODUZIONE RISERVATA