Quiz/ Su Rai 1 la miniserie tratta dall’opera teatrale di James Graham

Quiz, film di Rai 1 di genere biografico e drammatico

Quiz è una miniserie televisiva composta da tre parti, di produzione britannica del 2020 che andrà in onda oggi, 29 agosto 2022, a partire dalle 21,20 su Rai 1. Di genere biografico e drammatico, la serie Quiz è basata sull’opera teatrale di James Graham e tratta dal libro Bad Show di Bob Woffiden e James Plaskett.

Gli interpreti di Quiz sono: Matthew Macfadyen, Mark Bonnar, Sian Clifford, Aisling Bea e Elliot Levey. Si tratta di un prodotto per un pubblico piuttosto adulto che ne può gradire il racconto ma anche il modo di fare e la struttura sempre accattivante.

Quiz, la trama

La miniserie Quiz racconta la vicenda di un ex maggiore dell’esercito britannico, Charles Ingram, che nel 2001 vinse una cospicua somma di denaro, partecipando al quiz Who wants to be a milionaire, diventato popolare in Italia con il titolo Chi vuol essere Milionario. Il maggiore e sua moglie subirono un processo e poi furono condannati perché colpevoli di aver barato pur di vincere. Nella prima parte, ambientata nel settembre 2003, si narra dell’inizio del processo e dei fatti che hanno causato tale evento. Dopo l’ideazione del programma, nel 1997, il format riscuote subito un grande successo ed in tanti sono attratti dall’idea di vincere un milione di sterline.

Alla trasmissione partecipa il fratello della moglie del maggiore, spinto dal desiderio di coprire i suoi debiti. Purtroppo, la vincita non è sufficiente a risolvere i problemi economici e così in seguito partecipa anche la moglie del maggiore, la quale a sua volta non riesce a vincere una somma consistente e così, la donna iscrive il marito come concorrente. Ma qualcosa, comincia ad insospettire il team di produzione.

Nella seconda parte si narra dello svolgimento delle puntate dello show a cui partecipa il maggiore Ingram. Siamo al 9 settembre 2001 e durante la prima puntata, il maggiore si dimostra incerto e riluttante nelle risposte e sfrutta due aiuti su tre, lasciando presagire che il suo percorso sarà breve. Invece, durante la seconda puntata il concorrente cambia strategia, riesce a dare tutte le risposte giuste e a vincere l’ingente somma di denaro finale.

Lo staff della produzione, tuttavia, sospetta che ci sia qualcosa di strano nella vincita in quanto, durante l’elenco delle risposte si sentano sempre dei colpi di tosse provenienti dal pubblico. Nella terza e ultima parte della serie esplode lo scandalo, mentre tutto il mondo è sconvolto dall’attentato dell’11 settembre a New York, in Inghilterra il caso viene portato in tribunale e spetterà al giudice stabilire la verità. Nonostante i coniugi si professano innocenti, vengono condannati a 18 mesi di prigione e durante il processo diventano oggetto di gravi attacchi da parte del vicinato.

