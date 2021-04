Quo Vadis, Aida? Oscar 2021 miglior film straniero?/ Il massacro di Srebrenica

Il film “Quo Vadis, Aida?”, diretto da Jasmila Žbanić, è candidato agli Oscar 2021 come miglior film internazionale in rappresentanza della Bosnia ed Erzegovina. Il film tratta del massacro di Srebrenica del 1995 durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, ispirandosi alla vita del traduttore bosniaco Hasan Nuhanović e della sua famiglia. La regista bosniaca Jasmila Žbanić, classe 1974, nel 2006 ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino per il suo film d’esordio “Il segreto di Esma”. Nel cast di “Quo Vadis, Aida?” troviamo Johan Heldenberg, attore, sceneggiatore e scrittore belga, famoso per aver recitato di “A day in a Life”, ed Edita Malovcic, giovane attrice e cantante austriaca. Durante le riprese, realizzate in Bosnia nel 2019, sono state coinvolte più di 6000 comparse con un budget di circa 4 milioni di euro.

Oscar 2021: Frances McDormand migliore attrice protagonista?/ "Amo i film on the road"

Quo Vadis, Aida? in gara agli Oscar 2021 come miglior film straniero

La protagonista del film “Quo Vadis, Aida?” è Aida, un’interprete delle Nazioni Unite nella cittadina di Srebrenica: nel 1995 quando l’esercito serbo occupa la città, la popolazione è costretta a cercare rifugio e a fare di tutto per sopravvivere. “Questo film è dedicato alle donne che hanno perso mariti e figli in questa guerra, conosco persone che hanno perso la famiglia intera. Ci sono tantissimi film di questo tipo girati da una prospettiva maschile. Volevo raccontare storie di donne per potermi identificare con loro”, ha detto la regista Jasmila Žbanić in occasione della conferenza stampa alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Jasna Đuričić, che interpreta la protagonista Aida, ha aggiunto: “Jasmila è bravissima a portare sullo schermo storie di cui nessuno vuole parlare. Lei parla di uomini e donne comuni, di me e di te. Questi film ci aiutano a rendere il mondo un posto migliore, ci fanno riflettere sulla Storia e sui noi stessi“.

LEGGI ANCHE:

Oscar 2021: Chloè Zhao, miglior regista con “Nomadland”?/ "Girato su un vero camper"Un altro giro, Oscar 2021 candidato miglior film straniero/ Non è una glorificazione dell'alcool

© RIPRODUZIONE RISERVATA