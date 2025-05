Quo Vadis, prima parte del film diretto da Mervyn LeRoy

Giovedì 8 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:55, il kolossal dal titolo Quo Vadis. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer nel 1951 e remake dell’omonimo film muto diretto da Enrico Guazzoni nel 1913.

La storia è ispirata al romanzo dello scrittore polacco e vincitore del Premio Nobel alla letteratura Henryk Sienkiewicz, mentre la regia è nelle mani di Mervyn LeRoy, che aveva raggiunto il successo nel 1930 con la pellicola Piccolo Cesare.

Da sottolineare per la parte musicale l’impegno di Miklós Rózsa, uno tra i compositori più importanti della storia cinematografica e che in seguito curerà le musiche di diversi altri kolossal di successo, come Giulio Cesare (1953), I cavalieri della Tavola Rotonda (1953) e Ben-Hur (1959).

Quo Vadis vede come protagonista l’attore Robert Taylor, che aveva raggiunto la fama internazionale nel 1935 al fianco di Greta Garbo nel lungometraggio Margherita Gauthier e che aveva già lavorato con il regista in diversi film, come Il ponte di Waterloo (1940), Incontro senza domani (1940) e Sorvegliato speciale (1942).

Al suo fianco la splendida Deborah Kerr, che qualche anno più tardi vincerà il Golden Globe per la sua interpretazione ne Il re ed io (1956). Nel ruolo del terribile Nerone, il due volte premio Oscar Peter Ustinov.

La trama del film Quo Vadis: la follia di Nerone e la difficile scelta di un legionario

Quo Vadis racconta la storia di Marco Vinicio, un comandante romano che vive durante il periodo del difficile e sanguinoso impero di Nerone. Il protagonista ha combattuto per un lungo periodo contro i Galli e i Britanni e, dopo avere conseguito un numero importante di vittorie, può finalmente tornare a casa. Prima di arrivare a Roma, però, gli viene dato ordine di non superare le mura della città.

Vinicio è, quindi, ospite di un console di nome Plauzio e proprio mentre dimora nella sua casa conosce la figlia adottiva dell’uomo, la splendida Licia, di cui si innamora a prima vista.

La ragazza, però, è una fervente cristiana e per questo motivo decide di rifiutarlo ma, nonostante le loro differenze, il loro amore continua, in un periodo storico molto difficile per i cristiani a causa delle persecuzioni messe in atto da Nerone.

Cosa deciderà di fare Marco Vinicio? Restare fedele al suo imperatore o seguire il suo cuore? Qualunque sarà la sua decisione, le conseguenze saranno drammatiche.