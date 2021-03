Quo vado?/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 10 marzo)

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, mercoledì 10 marzo, alle ore 21:40 la messa in onda del film commedia “Quo vado?”. Si tratta di una pellicola italiana prodotta da Medusa Film in collaborazione con Mediaset Premium e Taodue nel 2016. La regia del film è stata curata da Gennaro Nunziante con il soggetto e la sceneggiatura scritti dallo stesso regista insieme al principale protagonista Checco Zalone. Gli effetti speciali sono stati firmati da Giuseppe Motta con il montaggio realizzato da Pietro Morana mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Vittorio Omodei Zorini. Nel cast oltre al principale protagonista Checco Zalone ci sono anche Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Ludovica Modugno, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta e Paolo Pierobon oltre a Lino Banfi.

Quo vado?, la trama del film

Checco, catturato da una tribù di indigeni africani, racconta al capo del villaggio la sua storia sperando di convincerlo a fargli proseguire il suo viaggio. Checco, un ragazzo pugliese di quei 40 anni, vive la sua esistenza ideale: servito e riverito a casa dei genitori, eternamente fidanzato con una ragazza che non intende posare, impiegato con posto fisso. Ma quando il governo approva la riforma che decreta il taglio di parecchi dipendenti pubblici, tutto cambia per lui. Tanti colleghi vengono indotti a licenziarsi con una cospicua buona uscita, ma Checco non intende rinunciare al suo posto fisso e accetta di essere trasferito. Per farlo dimettere, la dottoressa Sironi (Sonia Bergamasco) lo spedisce in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi, ma Checco non demorde. La Sironi esausta e infuriata, lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. La situazione sembra mettere a dura prova Checco che è sul punto di gettare la spugna, ma alla base di ricerca conosce la ricercatrice Valeria (Eleonora Giovanardi) e s’innamora perdutamente di lei…



© RIPRODUZIONE RISERVATA