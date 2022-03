Quo Vado?/ Su Canale 5 il film dove Checco Zalone sogna “il posto fisso”

Quo Vado, film di Canale 5 diretto da Gennaro Nunziante

Quo Vado? sarà trasmesso oggi, 17 marzo, alle ore 21:20, in prima serata su Canale 5. Si tratta di un film di genere comico e divertente che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2016. Questo film è stato diretto dal regista Gennaro Nunziante mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista in compagnia del comico Checco Zalone.

All’interno del cast del film Quo Vado? ci sono molti attori italiani famosi come lo stesso Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Ludovica Modugno, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta, Paolo Pierobon, Lino Banfi, Silvio Vannucci, Al Bano, Romina Power e Federico Ielapi. Le musiche di Quo Vado? sono state composte da Checco Zalone, Al Bano e Romina Power mentre la fotografia è stata curata da Vittorio Omodei Zorini.

Quo Vado? La trama del film: il posto fisso

Soffermiamoci sulla trama di Quo Vado? Checco Zalone inizia il suo racconto mentre è nella Savana, catturato da un gruppo di indigeni. Lì inizia a raccontare la sua storia. In poche parole, Checco ha realizzato tutte le sue aspettative nella vita, anche se magari qualcuno non potrebbe essere d’accordo con lui. Difatti, Checco vive ancora con i suoi genitori, si è lasciato con la sua fidanzata e ha quello che lui considera un obiettivo prezioso: il posto fisso. Difatti, Checco lavora al dipartimento statale di Caccia e Pesca del suo comune e lì si occupa di mettere i timbri per approvare quelli che sono i permessi per cacciare e pescare.

Per Checco non c’è nulla di meglio, perché sin da bambino ha sempre sognato un lavoro del genere. Tuttavia, un giorno il suo posto fisso viene messo a rischio. Difatti, a causa di alcuni cambiamenti, Checco è posto dinanzi una scelta: o lasciare il posto fisso o trasferirsi altrove. Pur di non rinunciare al suo lavoro, Checco accetta il trasferimento. Inizierà così un giro intorno al mondo che lo porterà negli angoli più disparati del Globo e dove potrà trovare anche l’amore.

Il video del trailer “Quo vado?”













