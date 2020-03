Quo vado?/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (26 marzo 2020)

Quo vado? in onda su Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, 26 marzo 2020, alle 21.20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2016 dalla Medusa Film in collaborazione con Taodue e Mediaset Premium mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla sola Medusa Film. La regia di questa pellicola è stata curata da Gennaro Nunziante il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Checco Zalone. Il montaggio è stato realizzato da Pietro Morana, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Francesca Casciello mentre nel cast sono presenti tra gli altri oltre il principale protagonista Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Ludovica Modugno, Maurizio Micheli, Ninni bruschetta e Lino Banfi.

Quo vado? La trama del film

Ecco la trama di Quo vado? Checco è un uomo pugliese di circa 40 anni che sembra essere riuscito ad ottenere ogni cosa dalla vita secondo quelli che sono i suoi canoni. In particolare ha ottenuto il posto fisso che viene visto per la sua generazione come un punto di arrivo in quanto lavora come dipendente statale nell’ufficio di caccia e pesca ed in particolar modo per vidimare i vari permessi dati ai cittadini che praticano questo genere di attività. Continua a vivere nella casa dei propri genitori il che gli permette di non avere alcun genere di responsabilità e soprattutto di non dover pagare le bollette.

Questo suo continuo sfuggire dalle responsabilità si riflette anche in ambito sentimentale tant’è che da tantissimi anni porta avanti una relazione con una ragazza del luogo che è evidentemente stanca di questo genere di vita anche perché lui non ha nessuna intenzione di sposarsi e diventare padre. Tutto però sembra cambiare con un decreto messo in atto nel 2015 dal governo italiano indirizzato allo smaltimento delle spese eccessive della macchina statale ed in particolar modo eliminando praticamente l’eccesso di dipendenti. La dottoressa che si occupa del taglio dei dipendenti vede proprio in Checco un dipendente assolutamente inutile per cui cerca in ogni modo di farlo rinunciare al suo posto fisso.

Naturalmente Checco non ha nessuna intenzione di lasciare il posto fisso per cui inizia una incredibile e divertente sfida con la stessa dottoressa che pur di ottenere le sue dimensioni lo manda nei posti più improbabili del mondo come ad esempio in una piccola isola della Norvegia in un ambiente assolutamente ostile per quelle che sono le abitudini degli italiani. Proprio quando Checco stava per capitolare fa la conoscenza di una ricercatrice italiana presente nella piccola isoletta con la quale ha inizio un bellissimo rapporto che porterà Checco ad ambientarsi anche in questa nuova situazione. Insomma alla fine ad avere la meglio sarà proprio Checco che riuscirà addirittura a far licenziare la povera dottoressa rea di aver speso un enorme quantitativo di denaro pubblico senza riuscire ad ottenere il principale obiettivo ossia le dimensioni di Checco.

