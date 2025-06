Referendum abrogativi 2025, il voto per deliberare l’abrogazione degli articoli di legge descritti nei cinque quesiti inseriti nelle rispettive schede colorate, sarà valido solo in presenza di determinate condizioni. Deve infatti essere raggiunto il cosiddetto quorum referendum, che consiste nel numero complessivo di votanti che esprimeranno la propria preferenza. Questi infatti dovranno rappresentare il 50% più uno del totale di tutti gli aventi diritto al voto in Italia, cioè chi può anche partecipare alle elezioni per la Camera dei Deputati.

In mancanza del quorum Referendum, come previsto dall’articolo 75 della Costituzione che stabilisce: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi“, la consultazione popolare non può essere ritenuta valida. Anche l’iter di ammissibilità dei quesiti stessi, è regolamentato dallo stesso articolo costituzionale, che stabilisce anche la legittimità o meno dei referendum abrogativi.

Quorum Referendum abrogativi 2025, come funziona e qual è l’iter per la validità dei quesiti

L’attuazione dei referendum abrogativi deve passare obbligatoriamente dall’approvazione dell’Ufficio centrale della Cassazione, che stabilisce l’ammissibilità dei quesiti a norma di legge e dà il via all’iter successivo che poi ammette la richiesta. Oltre al raggiungimento del quorum Referendum in sede di votazione vera e propria, deve essere raggiunto un minimo di firme anche per la proposta stessa del quesito. Sono necessarie minimo 500mila firme per poter procedere a depositare la domanda, che può riguardare solo alcune disposizioni. La costituzione infatti, vieta di sottoporre a referendum popolare abrogativo alcune norme, come quelle riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, in materia di indulto e amnistia o relative alla legge sovraordinata a quella ordinaria.

Nel caso del referendum 2025, il processo è stato superato grazie alla raccolta di più di 4 milioni di firme per quanto riguarda i quesiti sul lavoro e oltre 600mila per la modifica della legge sulla cittadinanza italiana. Ora, oltre al calcolo del quorum votanti, per rendere valide le abrogazioni, in sede di scrutinio si valuterà anche il totale dei voti validamente espressi.