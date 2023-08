Quota 100 pensione anticipata/ Per 2 ore di lavoro deve rimborsare 15 mila euro (12 agosto 2023)

Soddisfando i requisiti di Quota 100 la pensione anticipata è assicurata. E allora perché una volta soddisfatti i crediti per poterla ottenere, dobbiamo rischiare di perderla per intero? È quello che purtroppo – per sole due ore di lavoro – è accaduto tristemente a Giuseppe G, di Pordenone.

L’uomo del Friuli Venezia Giulia si è trovato in una situazione spiacevole e soprattutto un “imprevisto“, se così si può chiamare, molto deludente. Per comprendere al meglio cos’è accaduto e cosa c’entra Quota 100, dobbiamo risalire al 2019, anno in cui Giuseppe decidere di uscire anticipatamente dal lavoro.

Riforma pensioni 2023/ Il governo non ha idee per i tavoli di lavoro di settembre (6 agosto)

Quota 100 pensione anticipata: un divieto che costa caro

Chi conosce bene quota 100 e come si aderisce alla pensione anticipata, è consapevole che un “divieto” potrebbe costar caro. Situazione che probabilmente è sfuggita di mano a Giuseppe G di Pordenone, che a causa di un errore e di una distrazione, oggi deve all’INPS 15.000 e 500 euro.

Riforma pensioni 2023/ Le tre opzioni per uscire dal mondo del lavoro a 57 anni (3 luglio)

Nel 2019 l’uomo del Friuli, soddisfa i requisiti per poter uscire anticipatamente dal lavoro e godersi il resto degli anni con un comodo e sostanzioso assegno pensionistico. Al momento dell’approvazione da parte dell’ente previdenziale, un impiegato INPS ribadisce a Giuseppe: «Se lo ricordi bene, da ora in poi per 5 anni non potrà fare più alcun lavoro».

Nel mese di settembre del 2020 Giuseppe riceve una telefonata da un suo conoscente, che gli chiede in cambio di 30€, un lavoro molto semplice: due ore e 20 per sistemare degli scaffali presente in un centro commerciale. L’uomo, conscio dell’avvertimento dell’INPS, espone il suo problema all’amministrazione dell’azienda per cui dovrebbe lavorare.

Riforma pensioni 2023/ Come avere una exit a 63 anni stando alla normativa attuale (2 agosto)

L’amministrazione stessa spiega a Giuseppe che dopo un controllo, questa piccola mansione non gli avrebbe arrecato problemi in quanto “non rientra tra i divieti previdenziali“. Il pensionato si fida – purtroppo per lui – delle parole degli impiegati amministrativi dell’impresa, e a gennaio 2021 arriva la beffa.

Con Quota 100 e la pensione anticipata a cui ha aderito Giuseppe G di Pordenone, quella “piccola mansione”, rientrava a prescindere nei divieti, come raccomandato nel 2019 dall’impiegato INPS. All’uomo spetta pagare un’intera annualità previdenziale: 15.000 e 500 euro.

Al momento non esiste alcun escamotage, anche se le carte sono in mano all’avvocato del contribuente. L’unico suggerimento dell’INPS è quello di rateizzare la somma da restituire, tanto che attualmente a Giuseppe gli vengono detratti 180 eur0 al mese dal suo cedolino pensionistico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA