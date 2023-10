Quota 103 nel 2024/ Governo verso la conferma: tra proroghe e fondi mancanti (13 ottobre 2023)

La Quota 103 nel 2024 dovrebbe essere approvata. Il Governo Meloni con molta probabilità dovrebbe e vorrebbe applicarla sfruttando dei fondi economici specifici (il cui budget ad oggi sembrerebbe essere in linea con le intenzioni dell’esecutivo).

Nel frattempo il nuovo conflitto in Israele sta rallentando le manovre finanziarie dell’intero Paese (incluso il nostro). All’approvazione della Legge di Bilancio del 2024 dovrebbero mancare pochi giorni, visto che negli ultimi giorni abbiamo assistito alla pubblicazione della Nota di Aggiornamento di Economia e Finanza.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Rizzetto (FdI): serve maggiore flessibilità in uscita

Quota 103 nel 2024: come funziona?

Quota 103 nel 2024 dovrebbe essere confermata nel breve periodo. Come abbiamo detto l’unico fattore che determinerà la sua approvazione, è legato ai fondi finanziari messi a disposizione dalla NADEF. Una misura su cui invece nascono molti dubbi, è Quota 41, tanto desiderata da Lega Nord.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Oggi incontro Governo-Parti sociali sulla manovra (ultime notizie 13 ottobre)

Per chi si stesse chiedendo come funziona Quota 103 nel 2024 il meccanismo resta lo stesso di sempre: 62 anni d’età anagrafica e 41 anni di contributi versati. In poche parole, vanno sommati sia il 62 che il 41, e il risultato farà 103.

Tra le altre misure che crediamo possano essere approvate, non mancano l’Ape Sociale e Opzione Donna, entrambe molto allettanti sia per le donne lavoratrici, che per i soggetti che svolgono un’attività usurante e gravosa.

Uno dei problemi più gravi che bloccherebbero o comunque rallenterebbero l’approvazione di quest’ultime misure, è la mancanza dei fondi. Infatti, il Governo fa sapere che mancherebbe un miliardo di euro affinché possano essere approvate tutte le misure in questione.

Riforma pensioni 2023/ In manovra solo 22 miliardi: ecco il punto sulle misure riconfermate da gennaio 2024

Soldi che però, il Governo sta pensando a dove reperire. La soluzione potrebbe essere quella di applicare dei tagli agli assegni pensionistici di coloro che percepiscono un importo medio alto, ma crediamo fortemente che questo scaturirebbe un problema non indifferente.

Alla luce di quanto scritto, Quota 103 nel 2024 – almeno per il momento – sarebbe l’unica misura finanziaria che potrebbe essere approvata. Sul resto, possiamo dire che siamo ancora “in alto mare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA