Conferito alla Lombardia lo Special Mention Award: il premio europeo per il progetto "Quota" che permette alle imprese di quotarsi in Borsa

Per la prima volta dal 2013 – anno in cui fu istituito – a questa parte, una regione italiana ha ottenuto il premio europeo “Special Mention Award“, assegnato per l’incentivo Quota Lombardia promosso dall’assessore Guido Guidesi e approvato dalla giunta guidata da Attilio Fontana: un riconoscimento importante e che dimostra – secondo lo stesso assessore, ma ci torneremo dopo – il forte impegno della regione Lombardia per sostenere le sue imprese; specialmente le PMI virtuose dal punto di vista ambientale e digitale.

Procedendo per ordine, è utile ricordare che lo Special Mention Award assegnato alla regione Lombardia è nato per volere dell’organizzazione EuropeanIssuers con il supporto della FESE – ovvero la Federation of European Securities Exchanges – del Fondo EIF e della Commissione UE: istituito per la prima volta nel 2013, il premio fa parte del più ampio European Small and Mid-Cap Awards conferito – come accennavamo prima – per premiare i progetti regionali pensati per agevolare la competitività e i processi di transizione.

A candidare la regione lombarda è stata la Borsa Italiana che ha proposto il progetto Quota Lombardia: questo vanta una dotazione di ben 25 milioni di euro spalmati tra il 2025 e il 2027 e garantisce fino a un massimo di 600mila euro – peraltro a fondo perduto – per le imprese che intendono lanciarsi nella Borsa valori: l’obbiettivo è quello di aiutarle a sostenere i costi amministrativi e consulenziali relativi a questo passaggio; ritenuto – appunto – fondamentale per agevolare la crescita e la competitività delle PMI.

Guido Guidesi: “Il premio europeo testimonia l’impegno della Lombardia per sostenere le sue imprese”

Presente a Copenaghen per ritirare il premio – ovviamente – l’assessore alla Sviluppo economico della Lombardia Guido Guidesi che, dopo l’evento, si è detto “molto soddisfatto” per il riconoscimento, ritenendolo soprattutto un premio all’importare azione promossa dalla Regione per “aiutare le nostre imprese a crescere” e a lanciarsi – soprattutto nel caso della Quota – nei mercati internazionali.

L’assessore Guidesi ha anche voluto caldamente ringraziare la Borsa che ha candidato la regione, ma anche – e “soprattutto” – la “struttura economica” regionale che mette al primo posto “le aziende“; ricordando in chiusura che Quota Lombardia è pensato soprattutto per liberare liquidità affinché le imprese possano “investire” dopo la quotazione in Borsa, apportando benefici anche alle “altre piccole aziende“.