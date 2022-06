Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all’oncia 17 giugno 2022

L’oro nel mercato spot dell’euro ha aperto la giornata a 1751 euro, toccando come minimo giornaliero alle ore 1.00 del mattino i 1733 euro l’oncia. A questo minimo è seguito il secondo che costituisce il minimo giornaliero a 1748 euro l’oncia. L’oro a quel punto ha cominciato a risalire segnando 4 colonne orarie verdi fino a raggiungere il massimo giornaliero di 1761 l’oncia per poi ritracciare immediatamente.

Quotazione oro: il trend periodico

Complessivamente dal 9 giugno 2022, giornata nera per le borse di tutto il mondo, l’oro ha cominciato a risalire e riconquistare il terreno che aveva perduto dal 8 marzo 2022, dove aveva toccato i 1902 euro l’oncia, per poi ritracciare immediatamente fino al minimo del 29 marzo, dove aveva rotto il supporto dei 1700 euro l’oncia, toccando i 1698 euro. Da quel momento ritracciò nuovamente e toccò un secondo massimo decrescente il 18 aprile 2022 a quota 1848 euro l’oncia. Il primo giugno 2022 è stato toccato il secondo minimo crescente a quota 1704 euro l’oncia che segue strutturalmente quello del 29 marzo 2022, l’oro ha proseguito la sua risalita che dà buone speranze di potersi tramutare in un trend rialzista strutturato.

Quotazione oro: prezzo al grammo e all’oncia

L’oro dunque ha segnato come massimo giornaliero e 1754 euro l’oncia ed ha aperto la giornata 1751 euro. Il minimo giornaliero è attualmente fissato a 1748 euro l’oncia. Oggi l’oro si è tenuto sopra i 56 euro al grammo e la forbice delle oscillazioni si è ristretta. Diminuiscono sensibilmente i volumi e gli indicatori segnalano la possibilità di un nuovo ribasso.

La quotazione del gold al grammo è attualmente sopra 56 euro. Il prezzo attuale di scambio e 56,37 euro al grammo, mentre il massimo giornaliero è stato di 56,75 euro al grammo; il minimo giornaliero raggiunto è stata di 56,22 euro. La performance giornaliera dell’oro ha visto dunque un incremento di -0,1200 euro è pari a -0.21 %.

