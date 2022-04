Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all’oncia 27 aprile 2022

Con un’apertura 1792, la quotazione dell’oro ha recuperato terreno rispetto a ieri 26 aprile 2022. L’incremento è soggetto ad una forte volatilità e grosse oscillazioni ma il mercato è accompagnato da un incremento dei volumi che lasciano sperare ad una inversione rialzista di breve termine. Tuttavia il trend si configura ancora al ribasso per l’oro che dovrebbe superare la soglia dei €1800 l’oncia per poter dichiarare un “recupero”.

Quotazione Oro: oscillazioni storiche

La quotazione dell’oro di oggi è in leggero rialzo, rispetto al trend ribassista apertosi il 18 aprile dove, il gold ha sfondato il supporto dei 1800 ed ha invertito il trend delineatosi a partire dal 4 marzo 2022. Con l’inasprimento del conflitto russo-ucraino, lo scambio del metallo prezioso con le valute principali era incrementato fortemente raggiungendo 1902 euro, dai 1412 euro l’oncia il 7 marzo 2022. Si è delineato così un trend rialzista che, tuttavia, non è durato a lungo: lo scambio oro-euro ha trovato infatti un nuovo minimo annuale il 29 marzo sui 1698 euro l’oncia. Dal 18 aprile invece, sfondati i 1800 euro di supporto, il prezzo è precipitato e ha aperto una nuova stagione al ribasso che sta attualmente proseguendo.

Quotazione Oro: minimi e massimi giornalieri

La giornata di oggi se aperta 1792,24 e dopo la mezzanotte il trend è proseguito al ribasso fino alle 6:30 del mattino. Da quel momento in poi le oscillazioni si sono fatte molto più consistenti e alle 9:30 se toccato un primo Massimo a 1795,85 euro ma, giusto mezz’ora dopo il minimo della giornata a 1778,65. Tra le 14:30 e le 14:45 il massimo della giornata è stato 1802,70.

Sebbene l’oro abbia sfondato il muro dei 1800 l’oncia, il trend non si può dire invertito. Infatti alle 15:45 si è toccato il secondo minimo a quota 1783,05 euro. Da questo momento in poi le oscillazioni si fanno sempre più consistenti e la forbice si allarga, insieme anche ad una incremento dei volumi che comunque è accompagnato anche da una notevole incertezza. In soldoni l’incremento del prezzo dell’oro, non segue una dinamica strutturata e per questo non si può parlare di inversione del trend.

Quotazione Oro: al grammo e all’oncia

Attualmente il prezzo dell’oro è scambiato ha 1794,40 euro l’oncia con un incremento del prezzo dello 0,1% rispetto alla giornata di ieri. Il valore al grammo è 57,69 euro. Massimo giornaliero è stato fissato a 57,78 euro e del minimo giornaliero al grammo è stato fissato a 57,06 euro. Il rischio che il prezzo dell’oro cali al di sotto dei €57 al grammo è molto alto.











