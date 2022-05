Quotazione Oro/ Prezzo al grammo e all’oncia in rialzo oggi 4 maggio 2022

Quotazione Oro: minimi e massimi giornalieri

La quotazione del prezzo dell’oro nella giornata di oggi 4 maggio 2022 ha aperto gli scambi sul mercato spot dell’euro a 1773 euro ed ha avuto un picco massimo nella giornata di €1780. Alle ore 9 è stato registrato il minimo giornaliero di €1766 complessivamente dunque, possiamo dire che la forbice entro cui si sta muovendo la quotazione all’oncia dell’oro, va da 1770 a 1780 euro. In questa fascia si stanno consolidando i volumi che, secondo alcuni indicatori potrebbero innescare un’inversione di breve termine al rialzo. Infatti dal 29 aprile 2022, dopo aver toccato il massimo di €1821 l’oncia, l’oro ha cominciato a calare drasticamente, fino al minimo del 3 maggio alle ore 8.00, a quota 1757 euro.

Quotazione Oro: prezzo al grammo

Complessivamente loro viene scambiato a 56,95 euro al grammo per la giornata del 3 maggio 2022. Nonostante le flebili oscillazioni il prezzo in costante decremento, salvo inversione del trend, si manterrà nella fascia tra i 56,80 e i 57,20 euro al grammo.

Il massimo della giornata è stato di 57,19 euro al grammo, mentre il minimo è stato di 56,88. La performance giornaliera e quindi negativa ed è in ribasso di – 0,14 centesimi di euro al grammo, pari a – 0,24 %.

Quotazione Oro: oscillazioni storiche

La quotazione dell’oro di oggi non ha saputo tenere i segnali rialzisti dopo il leggero rialzo di ieri 3 maggio 2022. Il trend ribassista si è aperto il 18 aprile 2022 dove il gold ha sfondato il supporto dei 1800 euro ed ha invertito il trend delineatosi a partire dal 4 marzo 2022.

Con l’inasprimento del conflitto russo-ucraino, lo scambio del metallo prezioso con le valute principali era incrementato fortemente raggiungendo 1902 euro, dai 1412 euro l’oncia il 7 marzo 2022. Si è delineato un trend rialzista che tuttavia non è durato a lungo: lo scambio oro-euro ha trovato infatti un nuovo minimo annuale il 29 marzo sui 1698 euro l’oncia. Dal 18 aprile invece, sfondati i 1800 euro di supporto, il prezzo è precipitato e ha aperto una nuova stagione al ribasso che sta attualmente proseguendo.

