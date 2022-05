Quotazione Oro/ Prezzo al grammo e all’oncia oggi 11 maggio 2022

Leggermente superiore alla giornata di ieri 10 maggio, è la quotazione dell’oro al grammo che oggi viene scambiato 56,49 euro con un aumento dello 0,50 3% pari a 0,30 euro.

Quotazione Oro: minimi e massimi giornalieri

Secondo le ultime analisi loro potrebbe scivolare sotto i 1800 dollari, tuttavia è previsto un rapido recupero come correzione fisiologica del trend ribassista. Infatti nella giornata di oggi loro ha avuto immediatamente una risalita dopo l’apertura 1740 €2 fino a toccare il massimo giornaliero di 1758 euro. Ma l’angolo delle oscillazioni ancora troppo piccolo per poter sperare in un recupero.

Quotazione Oro: prezzo al grammo e all’oncia

Attualmente loro sta risalendo ed è scambiato a 1757,0 €3 con un aumento all’oncia di 9,20 €5 pari allo 0,53% che qui vale alla stessa performance giornaliera del prezzo al grammo di 56,49 euro.

