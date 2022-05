Quotazione Oro/ Prezzo al grammo e all’oncia oggi 24 maggio 2022

A mezzanotte l’oro ha aperto con una quotazione a €1738 l’oncia per poi precipitare immediatamente un’ora dopo fino ad arrivare al minimo di 1728 euro l’oncia alle ore 3 del mattino. Da quel momento in poi l’oro ha recuperato ed attualmente è quotato 1740,63 euro l’oncia.

Quotazione Oro: trend giornaliero e storico

Il massimo giornaliero è stato di 1742 euro l’oncia e loro sta in effetti innescando un rialzo di breve termine che tuttavia non lo porterà ad invertire la rotta.

Criprovalute/ Mercato in rosso anche oggi 24 maggio 2022

Infatti ricordiamo che il crollo dell’oro è cominciato dopo aver toccato il massimo storico L’8 marzo 2022, in vista del conflitto in Ucraina. Il metallo che è anche un bene rifugio infatti è stato quotato 1902 euro l’oncia, per poi precipitare fino al primo minimo del 29 marzo di 1698 euro l’oncia. Il recupero è stato immediato e così il 18 aprile loro tornava toccare i 1848 euro launcha ma immediatamente si è avuto un crollo fino al minimo del 16 maggio 2022 dove loro è crollato e 1716 euro l’oncia. Su Time frame giornaliero sembra che i volumi si stiano riducendo e che l’aro abbia completato il suo ciclo punto da questo momento in poi potrebbe precipitare giù oppure recuperare fino a riscrivere i massimi del 8 marzo.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022/ Chiusura a -1,08%

Quotazione Oro: prezzo al grammo

Il massimo giornaliero per il prezzo dell’oro al grammo oggi 24 maggio 2022 stato di 56,21 euro. Si sta dunque riducendo la forbice delle oscillazioni rispetto alla giornata di ieri 23 maggio 2022 dove il massimo giornaliero è stato di

Il prezzo attuale dell’oro rasente 56 euro al grammo ed è precisamente di 55,96 euro al grammo, con un minimo giornaliero di 55,62 euro al grammo. La performance è giornaliera e tuttavia positiva con un incremento di 0,14 euro pari ad un incremento dello 0,26%.

LEGGI ANCHE:

Spread Btp Bund/ Il differenziale supera i massimi annuali arrivando a 208,59 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA