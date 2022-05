Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all’oncia perde terreno oggi 2 maggio 2022

Quotazione Oro: oscillazioni storiche

La quotazione dell’oro di oggi non ha saputo tenere duro al rialzo, seppur leggero, dei giorni scorsi. Piuttosto ha proseguito il trend ribassista apertosi il 18 aprile 2022 dove, il gold ha sfondato il supporto dei 1800 euro ed ha invertito il trend delineatosi a partire dal 4 marzo 2022.

Criptovalute/ Recupero settimanale di Bitcoin e quotazioni 2 maggio 2022

Con l’inasprimento del conflitto russo-ucraino, lo scambio del metallo prezioso con le valute principali era incrementato fortemente raggiungendo 1902 euro, dai 1412 euro l’oncia il 7 marzo 2022. Si è delineato un trend rialzista che tuttavia non è durato a lungo: lo scambio oro-euro ha trovato infatti un nuovo minimo annuale il 29 marzo sui 1698 euro l’oncia. Dal 18 aprile invece, sfondati i 1800 euro di supporto, il prezzo è precipitato e ha aperto una nuova stagione al ribasso che sta attualmente proseguendo.

Bonus internet 2022/ Come richiederlo? Garantirà 300 euro a famiglia

Quotazione Oro: al grammo e all’oncia

Il prezzo dell’oro ha vissuto un leggero rialzo negli ultimi giorni come correzione del prezzo non sufficiente a realizzare l’inversione del trend al ribasso, tanto attesa dal 18 aprile 2022 scorso. Ma non è riuscito a invertire il trend in ribasso poiché, nella giornata di oggi 2 maggio 2022 il metallo prezioso viene scambiato a €1768 l’oncia, con una diminuzione del 1,75%.

Nonostante l’inasprimento del conflitto ucraino che si sta trasformando in un conflitto sempre più globale, il metallo prezioso ha visto un ribasso notevole dopo il rialzo del primo Maggio con un picco che ha toccato due volte quota 57.94.

Conferenza stampa Draghi, diretta video/ Temi: aiuti famiglie, accise, guerra Ucraina

Quotazione Oro: minimi e massimi giornalieri

Da quel momento si è ottenuta una correzione di prezzo che ha toccato il minimo di 56.75 alle 13:51 di oggi 2 maggio 2022. Il massimo giornaliero è stato di 57 €85 al grammo e di €1800 l’oncia il minimo giornaliero invece è stato di €1764 l’oncia alle 13:49 e pari a 56 €74 al grammo.

Il prezzo dell’oro ha avuto una variazione giornaliera negativa di 0,92 mentre una diminuzione di 28,50 €7 all’oncia è di 918,40 euro al kg.











© RIPRODUZIONE RISERVATA