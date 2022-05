Quotazione Oro/ Prezzo al grammo in leggero rialzo oggi 12 maggio 2022

La Quotazione Oro di oggi 12 maggio 2022 recupera leggermente, con un prezzo al grammo di 56,78 euro possiamo davvero dire che il gold stia recuperando terreno?

Quotazione Oro: oscillazioni di oggi

Alle ore 18:50 l’oro ha cominciato una candela ribassista proseguendo il trend dei giorni scorsi nonostante il leggero recupero tra l’11 e il 12 maggio che ha portato il gold nelle quotazioni sul mercato spot dell’euro a toccare il massimo giornaliero di 1776 euro. La giornata si è aperta con uno scambio a 1761 euro l’oncia, e le oscillazioni sono state minime fino ad un massimo giornaliero di 1776 euro.

Quotazione Oro: prezzo al grammo e all’oncia

a giornata si è aperta con uno scambio a 1761 euro l’oncia, e le oscillazioni sono state minime fino ad un massimo giornaliero di 1776 euro. Nonostante gli indicatori diano segnali di inversione del trend, attualmente l’oro è titubante e non riesce a rompere i 1780 euro l’oncia.

La quotazione dell’oro al grammo è tuttavia superiore a quella di ieri con 56,78 ma, nonostante il rialzo dello 0,25% pari a 0,14 euro al grammo in più rispetto all’11 maggio 2022, l’oro non riesce a superare il massimo di 57,12 euro al grammo.

