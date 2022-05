Quotazione Oro/ Prezzo al grammo oggi 16 maggio 2022: prosegue il ribasso

Quotazione Oro: minimi e massimi giornalieri

Prosegue il trend ribassista del gold che, dal 18 aprile scorso, ha smesso di segnare sempre nuovi massimi. L’apertura di oggi 16 maggio 2022 è avvenuta sostanzialmente in ribasso rispetto ai giorni scorsi: a partire dalla quotazione di 1741 euro l’oncia infatti, sono seguite due colonne rosse, fino alle ore 3 del mattino, in cui l’oro ha raggiunto la quotazione di 1716 euro l’oncia, per poi ritracciare nuovamente verso i livelli di apertura.

Quotazione Oro: prezzo al grammo

Non riesce dunque a recuperare il prezzo del gold sul mercato spot dell’euro, che ottiene come prezzo massimo giornaliero 56,14 euro, mentre il minimo scende drasticamente a 55,24. Il prezzo attuale di scambio è di €56 al grammo.

Tutto ciò descrive una performance giornaliera ovviamente negativa di 7 centesimi di euro come ribasso per le quotazioni al grammo, pari a meno 0,12 %.

