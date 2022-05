Quotazione Oro/ Prezzo al grammo resta stabile sui 56 euro oggi 19 maggio 2022

Quotazione Oro: prezzo al grammo e all’oncia

La quotazione dell’oro nella giornata di oggi ha aperto al rialzo, nonostante alcuni momenti di incertezza. Alle 3 del mattino infatti, si lo scambio ha toccato il minimo giornaliero di 1726 euro l’oncia, a cui è seguito un rialzo di 20 euro l’oncia, fino al massimo giornaliero toccato alle 10 del mattino di 1747,76 euro. Tuttavia l’oro non riesce a recuperare terreno a seguito dei crolli degli ultimi giorni che hanno visto una perdita di ben 200 dollari l’oncia.

Accordo Musk Twitter/ Divorzio in vista o mere speculazioni?

Quotazione Oro: performance giornaliera

Su timeframe giornaliero tuttavia, si riesce a percepire un minimo segnale di recupero che potrebbe completare la figura geometrica del triangolo crescente, a cui potrebbe seguire un immediato rimbalzo di breve termine.

Tuttavia la performance giornaliera dell’oro è incrementata dello 0,44%, con un rialzo di 0,24 euro. Il prezzo attuale dell’oro al grammo è di 56,7 euro, mentre il minimo è di 55,47 euro ed il massimo è di 56,61 euro al grammo.

Criptovalute/ Listini in verde oggi 19 maggio 2022

Quotazione Oro: quotazioni storiche

Prosegue il trend ribassista del gold che, dal 18 aprile scorso, ha smesso di segnare sempre nuovi massimi. L’apertura di oggi 19 maggio 2022 è avvenuta sostanzialmente a 1729 euro ed ha proseguito senza troppe oscillazioni.

L’incremento delle quotazioni che sono rimaste sostanzialmente stabili per tutta la giornata è avvenuto intorno alle 4.00 del mattino, quando l’oro è riuscito a recuperare cerca 15 euro l’oncia, per poi giungere ad un primo massimo di 1743 euro l’oncia ed un secondo massimo alle ore 10.00 a quota 1747 euro, che indica il massimo giornaliero. Il prezzo dell’oro si configura complessivamente in modo stabile tra i 1720 e i 1740 euro l’oncia.

Spread Btp Bund/ Giornata in rialzo oggi 19 maggio 2022

Siamo comunque molto lontani dai 1902 euro dell’8 marzo scorso quando, a causa del conflitto in Ucraina l’oro è riuscito ad incrementare notevolmente gli scambi su tutti i mercati. A questo massimo storico tuttavia è seguito un massimo decrescente a 1848 euro il 18 aprile, a cui è seguito il trend ribassista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA