Quotazione Oro/ Valore in euro di oggi 22 aprile 2022, al grammo e all’oncia

L’oro prosegue la corsa verso il basso cominciata il 18 aprile scorso e alle 17,30 di oggi resta sotto i 1800 euro ‘oncia, precisamente a quota 1794. Il trend ribassista pare riconfermato ed è solo all’inizio.

Quotazione Oro: oscillazioni storiche

La quotazione dell’oro di oggi 22 aprile 2022 è in rapido ribasso, rispetto al trend delineatosi a partire dal 4 marzo 2022 dove, con l’inasprimento del conflitto russo-ucraino, lo scambio del metallo prezioso con le majors aveva raggiunto i 1412 euro l’oncia. Il valore del gold è sempre stato in rapido incremento, si è delineato un trend rialzista che ha superato la resistenza di 1902 euro il 7 marzo 2022. Lo scambio oro-euro, ha trovato un nuovo minimo annuale il 29 marzo sui €1698 l’oncia. Dal 18 aprile invece, sfondati i 1800 euro di supporto, il prezzo è precipitato e ha aperto una nuova stagione al ribasso.

Quotazione Oro: il trend di oggi

La quotazione al grammo è all’oncia dell’oro oggi 22 aprile 2022 ha visto un apertura del mercato a mezzanotte sopra i €1800 all’oncia ed un minimo alle ore 15.00 pomeridiane a quota 1783 euro l’oncia. Un leggero recupero, dai 1801 euro Launcher ricominciato il ribasso che sta portando loro nuovamente sotto i 1794. L’inversione ribassista cominciata Il 19 aprile 2022 non sembra essersi ancora fermata, anzi è solo l’inizio di una lunga discesa.

Quotazione Oro: valore dell’oro al grammo e all’oncia

La giornata si configura in rialzo rispetto a ieri 21 aprile 2022, e pure la performance giornaliera è sempre negativa e segna – 0,42 % rispetto alla giornata di ieri. L’oro dunque viene scambiato a 1794,84 all’oncia e a 57,71 euro al grammo, pari a 62,09 dollari per il valore al grammo, e 1931,13 dollari per il valore all’oncia.

