Quotazione Oro/ Valore in euro di oggi al grammo e all’oncia (14 aprile 2022)

Bene la quotazione dell’oro in valuta euro, oggi 14 aprile 2022. La giornata si è aperta con gli scambi a quota 1814,49 € l’oncia, con un picco massimo di 1831,12 ed un minimo di 1802,98. La chiusura il giorno precedente è stata di 1816,69 euro.

Le quotazioni dell’oro di oggi 14 aprile 2022 sono in rapida risalita dal 4 marzo 2022, cioè con l’inasprimento del conflitto russo-ucraino, dove si partiva da 1412 euro all’oncia, sempre in rapido incremento che ha creato un trend rialzista che ha superato la resistenza di 1902 euro il 7 marzo 2022. Lo scambio oro-euro, ha trovato un nuovo minimo il 29 marzo sui €1698 l’oncia.

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022

Quotazione Oro: il valore di oggi, trend in rialzo

Il prezzo dell’oro al grammo è stato quindi fissato poco sotto quello della giornata di ieri 13 aprile 2022, cioè 58,52 € al grammo. Prezzo dell’oro della giornata è stato fissato per oncia a €1820. Il prezzo dell’oro per kg e dunque fissato a 58517,44 euro per oncia.

Criptovalute/ Quotazione degli scambi di oggi 14 aprile 2022

Quotazione Oro: le maggiori oscillazioni

Con l’apertura a 1814 euro l’oncia, nella giornata di oggi, l’oro ha trovato come scambio al grammo il prezzo di 58.52 euro al grammo, con un picco massimo di 1831,12 euro all’oncia. Il picco massimo della giornata è stato toccato alle ore 14:53 con uno scambio di 58,89 euro al grammo.

Il tutto conferma il trend rialzista di breve termine cui, si ipotizza, seguirà un trend ribassista. In generale la performance giornaliera è positiva ma non troppo vivace con + 0,15% di variazione giornaliera.

LEGGI ANCHE:

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 13 aprile 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA