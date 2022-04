Quotazione Oro/ Valore in euro di oggi al grammo e all’oncia (19 aprile 2022)

Prosegue al ribasso la quotazione dell’oro in valuta euro e dollaro, oggi 20 aprile 2022. La giornata si è aperta con gli scambi a quota 1806,52 € l’oncia che corrisponde al picco massimo, ed un minimo di 1792. La chiusura il giorno precedente è stata di 1797 euro.

Quotazione Oro: oscillazioni storiche

Le quotazioni dell’oro di oggi 20 aprile 2022 sono in rapido ribasso, rispetto al trend delineatosi a partire dal 4 marzo 2022, cioè con l’inasprimento del conflitto russo-ucraino: partendo infatti da 1412 euro l’oncia, sempre in rapido incremento, si è delineato un trend rialzista che ha superato la resistenza di 1902 euro il 7 marzo 2022. Lo scambio oro-euro, ha trovato un nuovo minimo annuale il 29 marzo sui €1698 l’oncia.

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 20 aprile 2022

Quotazione Oro: il trend di oggi

Ne consegue che il prezzo dell’oro prosegue il ribasso di ieri, con un trend che si fa sempre più determinato, rompendo il supporto dei 58 euro al grammo e con uno scambio che, alle 16,15 attuali si attesta ai 57,78 euro al grammo. Il prezzo di chiusura della giornata di ieri 19 aprile 2022 è stato di 58.11 al grammo, già in ribasso rispetto ai due giorni precedenti.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022/ Chiusura a +1,03%

Sembrano così prendere vita le proiezioni degli analisti che vedevano un ribasso di medio termine per l’oro che, aveva incontrato un rapido incremento dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino. In particolare si ritiene che, rotto il supporto dei 1800 euro l’oncia, l’oro possa dare il via ad una fase ribassista di medio termine.

Complessivamente l’oro ha mostrato un trend ribassista che si è aperto alle ore 24 a quota 1807,50 €5 per poi raggiungere il primo minimo alle 6 del mattino Ah 1794 e superarlo alle 11 con un minimo di 1792. Dopo un lieve ritracciamento al rialzo, l’oro ha chiuso alle 13.00 con un nuovo massimo 1804,33 €.

Benché tutti gli indicatori indichino una fase ribassista, le spike su timeframe orario, segnano una resistenza 1793 euro.

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 19 aprile 2022

Quotazione Oro: valore dell’oro al grammo e all’oncia

Nella giornata di oggi il trend ribassista ha avuto una performance negativa di – 0,44%. Il prezzo all’oncia alle ore 16,30 è fissato a €1800 euro , pari a 1951 dollari, mentre il prezzo al grammo è di 57,90 euro. Dalle 15,30 alle 16,30, l’oro da inizio ad una fase rialzista di breve termine superando i 1800 euro l’oncia, pari a 1953 dollari, probabilmente un pull back propedeutico alla probabile rottura del supporto a 1793 euro. Gli scambi internazionali si chiuderanno fra qualche ora, ma tutte le borse indicano un trend al ribasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA