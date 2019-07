R.I.P.D. – POLIZIOTTI DALL’ALDILÀ/ Su Italia 1 il film con Ryan Reynolds (28 luglio)

Un coinvolgente film d’azione del 2013 allieterà la prima serata di Italia 1, oggi 28 luglio 2019, con programmazione alle 21:20. Si tratta di R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, pellicola che prende spunto dal fumetto omonimo che è stato ideato da Peter Lenkow e pubblicato dalla Dark Horse Comics. Il film è diretto da Robert Schwentke che ha guidato con notevole sagacia il cast composto da attori di primo piano come Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Stephanie Szostak solo per citare i principali.

R.I.P.D. – POLIZIOTTI DALL’ALDILÀ, LA TRAMA DEL FILM

La trama di R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà è davvero molto particolare. Durante un arresto, i poliziotti di Boston Nick Walker e Bobby scoprono diversi lingotti d’oro e, pur sapendo che non devono, tengono per loro una parte. Nick decide di sotterrare i suoi lingotti sotto una pianta di arance, ma successivamente, pentito dal fatto, decide di utilizzarli come prova e ne parla a Bobby; i due sono interrotti durante la conversazione da un evento improvviso e Bobby ne approfitta per uccidere Nick. Arrivato nell’aldilà, poiché ha rubato dei lingotti d’oro, Nick viene assoldato nel dipartimento di polizia che si occupa di recuperare le anime che non sono volute andare nell’aldilà e che restano sulla terra diventando marce. Insieme a un vecchio sceriffo, Nick torna sulla terra per svolgere la sua missione proprio nel giorno del suo funerale, ma la moglie non lo riconosce: a loro infatti viene data una nuova identità e Nick ora appare come un vecchio signore cinese. Da questo momento Nick sarà catapultato nella sua nuova missione insieme al suo compagno di avventura, in un susseguirsi di eventi che tengono lo spettatore incollato allo schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA