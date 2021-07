R.I.P.D. Poliziotti dall’aldilà/ Video, su Italia 1 il film con Jeff Bridges

R.I.P.D. Poliziotti dall’aldilà va in onda oggi, martedì 27 luglio 2021, su Italia 1 dalle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a un film del 2013 per la regia di Robert Schwentke, distribuito da Universal Pictures. Il regista non è nuovo a questo genere di pellicole difatti è conosciuto per aver diretto thriller ad alta tensione come – Flightplan, Tattoo e Mistero in volo – Nel cast figurano Jeff Bridges che con il film – Crazy Heart – ha fatto incetta di premi: si è aggiudicato come migliore attore il Premio Oscar, il Golden Globes e Critics Choice Award. Altri interpreti sono Ryan Reynolds la cui popolarità gli è arrivata in – Ricatto d’amore – con Sandra Bullock e in – Buried – con Scarlett Johansson. Il film si è ispirato alla famosa serie a fumetti della Dark Horse.

R.I.P.D. Poliziotti dall’aldilà, la trama del film

In R.I.P.D. Poliziotti dall’aldilà durante un’operazione Nick Walker e Bobby Hayes sottraggono una cassa d’oro, mentre il primo pervaso dai rimorsi di coscienza vorrebbe restituirla, il secondo non ci pensa due volte, fa fuori l’amico per tenersi tutto il malloppo. Appena morto Nick viene scaraventato nell’ufficio del Rest in Peace Department, un’agenzia dell’aldilà che recluta agenti morti per rispedirli sulla Terra e con un’identità diversa, si mette alla ricerca di anime cattive sotto sembianze umane da abbattere.

Nick accetta l’incarico e inizia il suo viaggio in coppia con Roy Pulsipher, uno sceriffo deceduto un secolo prima e appartenente al vecchio west. Quello che c’è di strano in questa storia è che i due vengono rilevati nel mondo reale come avatar, Nick ha le sembianze di un cinese, mentre il compagno Roy è un’avvenente bionda russa tutte curve. Il compito non sarà facile perché si troveranno a duellare con creature distruttive che non accettano di compiere un trapasso nell’altra vita in modo pacifico. La loro missione sarà quella di arrestare e consegnare alla giustizia dei criminali rimasti sulla Terra e che si mischiano tra la gente ignara di tutto, per sfuggire al giudizio finale.

Video, il trailer del film “R.I.P.D. Poliziotti dall’aldilà”





