R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà/ Video, su Italia 1 il film con Jeff Bridges

R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà va in onda oggi, 16 agosto 2020, su Italia 1 in prima serata. Il film è tratto da un fumetto della Dark Horse Comics, per intenderci la maggior casa indipendente di fumetti americana, la stessa di ‘Hellboy’ e ‘The Mask’. Produzione americana per un fumetto tipicamente americano: Dark Horse Entertainment, Original Film, RSIG Security, Rhythm & Hues, Universal Pictures (la Universal sarà anche distributore per il mercato italiano), concedono la regia a Robert Schwentke, un cineasta tedesco, nato a Stoccarda, che si è ritagliato la sua nicchia nel cinema degli ultimi quindici anni con pellicole interessanti, spesso votate al filone surreale, fantastico o distopico come nel caso di ‘The Divergent Series: Insurgent’ del 2015 e del sequel ‘The Divergent Series: Allegiant’ del 2016, anche se merita una menzione soprattutto per quell’ottimo film, con protagonista Jodie Foster, intitolato ‘Flightplan – Mistero in volo’ del 2005.

In ‘R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà (R.I.P.D.)’ protagonista è una coppia di attori nei ruoli rispettivi di Roycephus “Roy” Pulsipher interpretato da Jeff Bridges (‘King Kong’, ‘Tron’, ‘La leggenda del re pescatore’, ‘Star System – Se non ci sei non esisti (How to Lose Friends & Alienate People)’ tanto per citare alcuni titoli) e, nel ruolo di Nick Cruz Walker, Ryan Reynolds, per intenderci attore con ottimo carisma in ‘American Trip – Il primo viaggio non si scorda mai (Harold & Kumar Go to White Castle)’ o ‘Deadpool’. Al loro fianco anche Kevin bacon, sempre più cattivo nel cinema, qui vero e proprio ‘villain’, e Mary-Louise Parker, forse ‘L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)’ è la pellicola che la rappresenta meglio.

R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà. Nick Walker e Bobby Hayes sono agenti della polizia di Boston i quali trovano diversi lingotti d’oro durante un’azione di polizia, lingotti incustoditi e di facile furto. Così sarà e i due si appropriano dell’oro, Nick lo sotterra nel giardino, Bobby nel tempo si pente dell’azione e ne parla al socio, ma sarà proprio Nick a pentirsi e volerlo consegnare come prova. Tra i due nasce una colluttazione e Bobby uccide Nick che si trova catapultato in un vortice di tempo bloccato verso il cielo.

Nell’aldilà Nick viene reclutato nel R.I.P.D. (Dipartimento di Polizia Riposa in Pace), un corpo speciale e celeste dove gli agenti di polizia si occupano di recuperare in Terra quelle anime già morta che si rifiutano di andare in Paradiso, anime marce che gli agenti celesti chiamano ‘deado’. Nelle sue indagini Nick sarà assegnato a Roycephus “Roy” Pulsipher, un vecchio sceriffo dell’epopea Western. La loro nuova carriera inizia proprio dal funerale di Nick che vede la sua vedova, vorrebbe comunicare con lei, ma non può.

