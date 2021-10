R.L. Stine’s i racconti del brivido Non ci pensare, Italia 1/ Film horror per ragazzi

R.L. Stine’s i racconti del brivido Non ci pensare è film horror del 2007 che va in onda alle 16,30 su Italia 1 oggi, 31 ottobre 2021. Il regista della pellicola è Alex Zamm ed è tratto da un’antologia di R.I. Stine da cui sono stati realizzati i racconti per ragazzi Piccoli brividi. Gli interpreti sono: Brittany Curran, Alex Winzeread, Emily Osment, Michelle Duffy, Cody Linley.

Si tratta di fatto di un’opera per ragazzi anche se l pubblico dei più grandi potrebbe comunque sorridere. Negli anni novanta questi romanzi firmati da R.L.Stine spopolavano così come la serie tv tratta dagli stessi. Il pubblico che oggi dunque ha tra i 30 e i 40 anni potrebbe essere preso da una vagonata di nostalgia.

R.L. Stine’s i racconti del brivido Non ci pensare, la trama

Leggiamo la trama di R.L. Stine’s i racconti del brivido Non ci pensare. Cassie, la protagonista del film, è una ragazzina particolare che ama lo stile gotico, che per ovviare alla difficoltà di adattamento nella nuova scuola dove si è trasferita, cerca di divertirsi facendo scherzi ai suoi nuovi compagni di scuola e al suo fratellino. La ragazzina prende una cotta per il suo coetaneo Sean, il più bel ragazzo della scuola, del quale è innamorato anche la reginetta dell’Istituto Priscilla che non perde occasione per deridere e schernire Cassie. La vigilia di Hallowen, durante il pomeriggio, Cassie Passeggiando per la città si imbatte in un rivenditore di articoli per la festa e il proprietario la convince ad acquistare un libro intitolato La creatura del male. La prima pagina del libro indica di non leggere ad alta voce, ma la ragazzina lo ignora e legge al fratellino una storia che riguarda un essere a due teste che rapisce la gente per dare nutrimento ai propri piccoli. Una storia totalmente immaginaria, a meno che qualcuno non gli da importanza, il fratellino di Cassie, purtroppo rimane turbato ed impaurito dalla lettura e fa in modo che la creatura prende vita e lo catturi. Intanto Priscilla, la reginetta della scuola, insieme a Sean decide di vendicarsi di Cassie per gli scherzi subiti e si vendica brutalmente. Il ragazzo, subito pentito dell’accaduto, lascia da sola nel parco Priscilla e anche lei viene catturata dalla misteriosa creatura. I ragazzi corrono a casa di Cassie dove insieme al fratellino , finalmente riescono a distruggere la creatura e buttano il libro nel caminetto. I genitori, ignari dell’accaduto, trovano il libro quasi intatto tra le ceneri del caminetto e lo leggono ad alta voce.

