R. L. Stine’s i racconti del brivido – Non ci pensare!, film su Italia 1 di Alex Zamm

Domenica 18 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:30, il film horror per ragazzi dal titolo R. L. Stine’s i racconti del brivido – Non ci pensare!.Si tratta di un progetto per la televisione del 2007 ispirato alla collana di romanzi dell’orrore “Piccoli brividi” dello scrittore R. L. Stine e diretto da Alex Zamm, conosciuto sopratutto per la sua attività di sceneggiatore in film come Inspector Gadget 2, Il dottor Dolittle 5 e Beverly Hills Chihuahua 2.

La giovane protagonista è interpretata dall’attrice Emily Osment, recentemente apparsa con il ruolo di Mandy nella serie tv Young Sheldon.

Al suo fianco l’attore Cody Linley, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Jake Ryan nella serie Hannah Montana.

Nel cast troviamo anche: Brittany Curran, Alex Winzenread, Michelle Duffy, Matthew Angel e John Hawkinson.

La trama del film R. L. Stine’s i racconti del brivido – Non ci pensare!: un libro magico e la sua maledizione

R. L. Stine’s i racconti del brivido – Non ci pensare! segue le avventure della giovane Cassie, una ragazzina di 13 anni dallo stile gotico e che fa fatica ad ambientarsi nella nuova scuola in cui si è trasferita da poco. Cassie trascorre il suo tempo facendo scherzi a suo fratello minore e ai compagni di scuola, finché non si invaghisce del bel Sean, il ragazzo più popolare di tutto l’istituto e che è corteggiato anche dalla reginetta della scuola, Priscilla.

Arriva la vigilia di Hallowen e, mentre passeggia, la protagonista scopre un misterioso venditore che la convince a comprare uno strano libro dal titolo “La creatura del male”. Una raccomandazione è stampata sulla prima pagina: Non leggere mai ad alta voce. Cassie, però, ignora l’ammonimento ed inizia a raccontare a suo fratello la storia terrificante di un mostro a due teste che rapisce le persone per darle in pasto ai suoi piccolini. Il fratellino è terrorizzato di fronte a questa storia, ed immediatamente l’essere mostruoso prende vita catturandolo.

Nel frattempo Priscilla e Sean, che avevano deciso di vendicarsi della protagonista per gli scherzi subiti, arrivano in un parco dove il ragazzo lascia sola la compagna dopo essersi pentito del piano. Anche Priscilla, lasciata sola, viene rapita dal mostro ma per fortuna Cassie, grazie all’aiuto del suo fratellino e degli amici, riesce ad eliminare quest’essere bruciando il libro nel camino. Purtroppo, però, i suoi genitori trovano il testo ed iniziano a leggerlo ad alta voce…