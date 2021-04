“Rabbino è missionario cristiano sotto copertura”/ Gerusalemme choc: “converte ebrei”

Stimato rabbino in una comunità ultra-ortodossa di Gerusalemme che si scopre – forse – essere in realtà un missionario cristiano americano sotto copertura: l’assurda storia non è una trama da cinema ma quanto rivelato del “The Guardian” in merito alle vicende di un rabbino e della sua famiglia nella Gerusalemme degli anni Duemila.

Le accuse contro di lui sono pesantissime: avrebbe nascosto la propria fede religiosa, fingendo l’identità da rabbino ultraortodosso per poter segretamente cercare di convertire gli ebrei al cristianesimo: il caso è sorto da Beyneynu, un’organizzazione che monitora l’attività missionaria in Israele, e che ha denunciato il tutto al Ministero dell’Interno del Governo Netanyahu. «Nel 2014 l’uomo è stato richiamato dalla sua organizzazione ma è scomparso per poi ricomparire con la famiglia in un quartiere diverso, dove si è assimilato e ha cominciato una nuova vita piena di bugie», spiega al Guardian una ricercatrice del Beyneynu, Shannon Nussan.

IL MISSIONARIO “NASCOSTO”

La storia ha letteralmente spopolato sui media israeliani, con diverse posizioni in primis quella del rabbino (rimasto per il momento “anonimo” per paura di ritorsioni): «È una bugia, io sono nato ebreo!», avrebbe detto all’emittente locale Channel 13. La moglie del rabbino però – morta lo scorso anno e sepolta dopo cerimonia funebre ebraica – avrebbe promosso negli scorsi anni l’ebraismo sui social media «incorporando contenuti del cristianesimo», accusa ancora Nussan.

La legge in Israele non vieta il proselitismo ma impone la predicazione ai minori di 18 anni solo con consenso del genitore (e vieta di offrire doni materiali in cambio della conversione). Un sito di informazione ultra-ortodosso come Behadrei Haredim ha poi riportato la notizia della possibile origine delle indagini sul rabbino: «l’incidente è esploso una settimana fa dopo che la figlia 13enne dell’uomo ha detto a un compagno di classe che Gesù “accetta tutti, anche se si sbagliano”». Lo stesso sito ha presentato poi ulteriori prove che conterebbero l’origine fraudolenta della famiglia sotto accusa: «emigrata in Israele dal New Jersey, Stati Uniti, usando documenti falsi, fingendo di essere il discendente dei sopravvissuti all’Olocausto», facendo leva sulla legge israeliana che concede immediata cittadinanza a tutti gli ebrei, indipendenti da dove sono nati.

