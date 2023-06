RABBIT HOLE/ La serie tv thriller a sfondo “tecnologico”

Il sempre più ricco catalogo della Paramount+ – sostenuto anche dai nuovi investimenti pubblicitari, come diventare sponsor dell’Inter per la finale di Champions League – presenta nuovi prodotti di assoluta qualità. Come ad esempio la serie thriller Rabbit Hole, protagonista Kiefer Sutherland, apparsa sulla piattaforma il 26 maggio e di cui sono disponibili tutti e 8 gli episodi.

Sutherland interpreta John Weir, un astuto consulente che ha messo la sua intelligenza al servizio dello spionaggio industriale. La sua eccezionale capacità di calcolo gli consente di prevedere prima degli altri quando e come accadono le cose. Weir ha così messo a disposizione il suo talento e la sua piccola società di esperti consulenti dei suoi grandi clienti provenienti dal mondo finanziario, con lo scopo di creare per loro situazioni “favorevoli”, svolgendo il suo lavoro sempre sul filo della legittimità e della correttezza. Per questo motivo è finito sotto le mire di Jo Madi, un’agente della FBI, che ha trovato le tracce del suo operato in numerose occasioni e lo accusa di qualche scandalo finanziario.

Le cose si complicano per John quando qualcuno decide di usare lui per uno scopo molto più grande, come quello di mettere le mani su tutti i dati sensibili disponibili. Ora a essere in pericolo è il Paese, e i sospetti della FBI diventano certezze. Così Weir, dopo essere caduto nel tranello, anche con la complicità del suo miglior amico Miles, viene accusato di alcuni delitti e diventa l’uomo più ricercato degli Stati Uniti. Dati digitali e intelligenza artificiale sono la materia di un conflitto a sfondo “tecnologico” che rende – episodio dopo episodio – Rabbit Hole una delle serie più avvincenti degli ultimi anni.

Sutherland non ha il fisico da James Bond e nelle situazioni più difficili al massimo dimostra di essere bravo a scappare. Con quell’aria da persona normale si trasforma – come è già avvenuto in 24 eThis is Us, in WeCrashed e soprattutto in Designated Survivor – nell’eroe della porta accanto. Con lui troviamo nel cast di Rabbit Hole il bravissimo attore britannico Charles Dance (Trono di Spade, The Crown), l’attrice di origini haitiane Meta Golding (Hunger Games) che interpreta Hailey Winton, un’avvocatessa capitata per caso nella vita di John, e Jason Butler Harner (Ozark, The Handmaid’s Tale) nei panni dell’amico Miles.

