Rabiot al Manchester United?/ Calciomercato, Juventus e Red Devils restano in attesa

Calciomercato news, attesa per la risposta di Rabiot al Manchester United

In questa finestra estiva di calciomercato sembra destinato a concretizzarsi il passaggio di Adrien Rabiot al Manchester United, o almeno così sperano gli inglesi. Reduci da due sconfitte rispettivamente in casa contro il Brighton per 2 a 1 ed in trasferta contro il Brentford addirittura per 4 a 0, i Red Devils sono in piena crisi ed il nuovo allenatore Ten Hag è parso non sapere che pesci pigliare per cercare di sistemare la squadra in corso d’opera.

Depay alla Juventus?/ Calciomercato: è vicino, tratta la buonuscita con il Barcellona

La Juventus dal canto suo ha bisogno di far fronte all’emergenza a centrocampo dovuta all’infortunio patito da Paul Pogba anche se avrebbe già raggiunto l’intesa con lo United per il trasferimento del ventisettenne francese che dovrebbe andare a giocare in Premier League a titolo definitivo per un’operazione da 18 milioni di euro (ovvero 15 milioni di sterline). Nelle prossime ore dovrebbero esserci dei nuovi contatti con la madre-agente del giocatore, la signora Veronique, per definire gli ultimi dettagli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sorpasso per Mancini, il punto su Arthur e Kean

Calciomercato news, Adrien Rabiot al Manchester United dopo la Juventus

Lo sbarco di Adrien Rabiot al Manchester United si concretizzerà entro la chiusura del calciomercato estivo solamente quando lo stesso centrocampista francese si sarà convinto ad accettare il trasferimento. Gli inglesi e i piemontesi attendono una risposta da Rabiot che non sembra convinto dal giocare in una squadra che non disputa la Champions League. Una volta ceduto allo United, allora la Vecchia Signora affonderà il colpo col PSG per Leandro Paredes.

LEGGI ANCHE:

Rabiot al Manchester United?/ Calciomercato news, la Juventus è pronta per Paredes

© RIPRODUZIONE RISERVATA