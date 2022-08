Rabiot al Manchester United?/ Calciomercato news, raggiunta l’intesa con la Juventus

Calciomercato news, accordo per Adrien Rabiot al Manchester United

In questa sessione di calciomercato estivo sono diversi i calciatori che hanno lasciato il calcio italiano ed in questo senso sembra prendere corpo anche il trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United. La Juventus avrebbe bisogno di rinforzi a centrocampo essendo rimasta priva di Pogba, McKennie ed Aké per infortunio ma il francese viene dato in partenza ormai da diverso tempo, tanto che si era ipotizzato anche un suo ritorno al Paris Saint-Germain.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, la Vecchia Signora avrebbe già raggiunto l’accordo con i Red Devils per la cessione del ventisettenne. Stando a quanto rivelato dalla stampa britannica, ora resta da trovare l’intesa con l’entourage di Rabiot composto dalla madre che ne cura appunto gli interessi e che anche in passato aveva avuto dei contatti con lo United. Il club di Manchester avrebbe bisogno di un nuovo elemento per la mediana viste le difficoltà nell’arrivare a Frankie de Jong del Barcellona.

Calciomercato news, Rabiot al Manchester United dopo tre anni di Juventus

Le chances di vedere Adrien Rabiot al Manchester United in questa finestra estiva di calciomercato sono quindi molto buone. Nel corso della settimana appena cominciata gli inglesi contatteranno Jaqueline Rabiot per cercare l’intesa riguardo alla durata del contratto e lo stipendio da percepire a Manchester. In questo modo Rabiot lascerà la Juventus dopo tre stagioni in cui ha raccolto 129 presenze totali, impreziosite pure da sei reti.

