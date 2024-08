RABIOT, COLPO A SORPRESA DEL CALCIOMERCATO MILAN? L’INCONTRO CON LA MAMMA E AGENTE

Possibile colpo a sorpresa per il calciomercato del Milan. Il club rossonero, a poche ore dalla fine del mercato, ha riaperto i contatti con Adrien Rabiot e in particolare con la mamma, sua agente. Il calciatore ex Juventus potrebbe dunque rimanere in Serie A dopo la fine del suo contratto con i bianconeri ma non a Torino, bensì qualche centinaio di chilometri più in là: da tempo infatti il francese piace alla dirigenza rossonera che potrebbe ora tentare il colpo per regalare a Fonseca il centrocampista che mancava. Come spiega Sky Sport, nelle prossime ore la società incontrerà proprio Veronique, la mamma agente del calciatore: l’affare potrebbe entrare nel vivo ma questo dipende anche molto dalle uscite.

Calciomercato Milan News/ Rabiot, contatti con la mamma-agente di Rabiot come dopo Bennacer (30 agosto 2024)

Se infatti Bennacer dovesse partire sarebbe certamente più facile l’affare: su di lui c’è il Marsiglia e dunque si attende di conoscere gli sviluppi di questa trattativa per capire se affondare o meno il colpo. Serve infatti uno slot che al momento è occupato per portare il francese, svincolato, in rossonero. Il colpo, comunque, sarebbe particolarmente gradito non solo dal tecnico portoghese e dalla dirigenza tutta, ma anche dai tifosi, che hanno avuto modo di apprezzare le qualità tecniche del francese in Serie A, seppur come avversario.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Saelemaekers-Abraham, scambio di prestiti! Bennacer non parte più (30 agosto 2024)

RABIOT SVINCOLATO DOPO L’ADDIO ALLA JUVENTUS

Il Milan ha fissato un incontro in serata con la mamma e agente di Adrien Rabiot, Veronique. L’affare potrebbe essere concretizzato non necessariamente oggi in serata: il centrocampista è infatti svincolato dopo l’addio alla Juventus e per questo motivo potrebbe anche accasarsi qualche giorno dopo il termine del mercato, fissato per questa sera. Fino a questo momento il francese non ha trovato squadra: troppo alta, infatti, la richiesta da 7 milioni a stagione: una cifra che poche squadre possono permettersi.