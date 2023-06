Rabiot via dalla Juventus/ Calciomercato, De Notaris: “Andrà in Premier, su Milinkovic-Savic…” (esclusiva)

RABIOT VIA DALLA JUVENTUS: CALCIOMERCATO, IL PUNTO DI ERNESTO DE NOTARIS

Per Adrien Rabiot si parla già di addio quasi sicuro dalla Juventus, dovrebbe essere un’operazione di calciomercato sicura per la società bianconera. Il ventottenne centrocampista francese ha il contratto in scadenza, e non sarà rinnovato: lascerà dunque a parametro zero la squadra di Massimiliano Allegri, la Juventus non incasserà dalla sua cessione ma se non altro potrà decurtare un ingaggio importante dal monte salari.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Duello con la Fiorentina per Zaniolo. Attesa per Rabiot (21 giugno 2023)

Quello che resta da capire è dove Rabiot potrebbe proseguire la sua carriera: l’ultima stagione con la Juventus è stata senz’altro positiva e le quotazioni del centrocampista francese sono in aumento. Visto lo stipendio, che Rabiot resti in Serie A è improbabile: sarà estero, con la Premier League principale campionato indiziato. Per parlare del futuro di Rabiot e un punto sulla trattativa di calciomercato Juventus, ilsussidiario.net ha contattato in esclusiva Ernesto De Notaris.

Il futuro di Vlahovic/ Calciomercato, Rombola: "L'addio alla Juventus è ormai certo" (esclusiva)

Rabiot andrà via dalla Juventus? Direi proprio di sì, Rabiot dovrebbe lasciare la Juventus.

Sarà la Premier League la prossima destinazione per il giocatore francese? Ormai la Premier League è il campionato in cui finiscono tutti i giocatori migliori del mondo, anche per Rabiot il futuro potrebbe essere quello.

Nel campionato inglese però sono tante le società cui Rabiot potrebbe fare comodo… a quale pensa? Soprattutto all’Arsenal: penso che il francese possa essere un giocatore utile ai Gunners.

In alternativa? Circa la squadra bisogna definirlo, ma penso che Rabiot possa andare a giocare solo in Premier League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Bayern molla Vlahovic, si lavora per Castagne (20 giugno 2023)

Intanto la Juventus dovrà sostituirlo: sarà la volta buona per Milinkovic-Savic? Potrebbe, anche se tutti gli anni si dice che il serbo sia pronto a lasciare la Lazio e fino a questo momento non è ancora successo…

Qual è il suo giudizio su Rabiot? Io lo trovo un ottimo calciatore, un centrocampista davvero completo.

(Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA