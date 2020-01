Rabiot via dalla Juventus?/ Calciomercato news: c’è l’Arsenal sul francese

Adrien Rabiot via dalla Juventus? L’ipotesi è credibile, anche perché l’Arsenal punta forte sul centrocampista francese che è arrivato in estate alla Juventus dopo essersi svincolato dal PSG. Sembrava un colpaccio, in realtà finora Rabiot alla Juventus ha faticato tanto e convinto poco, di conseguenza ecco che ora sembra possibile un suo addio dopo appena sei mesi alla corte di Maurizio Sarri. I numeri sono abbastanza eloquenti: dodici presenze fra campionato e Champions League con zero gol e zero assist, dato decisamente deludente per un giocatore dalle spiccate caratteristiche offensive. Non a caso solamente sette volte Rabiot è stato titolare e in appena quattro occasione ha giocato per intero i 90 minuti. Attenzione dunque all’Arsenal, che invece punta forte su Rabiot per rilanciarsi in Premier League.

RABIOT VIA DALLA JUVENTUS? L’OFFENSIVA DELL’ARSENAL

Facciamo dunque il punto sulle manovre dell’Arsenal che potrebbero allontanare Rabiot dalla Juventus. Stando a quanto riportato dal noto giornale inglese Daily Star, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto telefonico fra Mikel Arteta, nuovo allenatore dei Gunners che ieri hanno colto una bella vittoria contro il Manchester United, e il centrocampista. Arteta dunque avrebbe avuto modo di spiegare a Rabiot la volontà del club londinese di provare l’acquisto del suo cartellino già a gennaio. Sull’ex centrocampista PSG c’è anche l’interesse dell’Everton, ma la Juventus non vorrebbe privarsi del giocatore già a gennaio e spera naturalmente che Rabiot nei prossimi mesi possa dare qualcosa in più. Sempre che rimanga a Torino, naturalmente…

© RIPRODUZIONE RISERVATA