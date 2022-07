RABIOT VIA DALLA JUVENTUS?/ Il francese non partirà per la tournèe

Rabiot via dalla Juventus? Calciomercato news, futuro in bilico per il francese

Il centrocampista della Juventus dalla stagione 2019-2020 Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla Juventus. Con la maglia bianconera tanti alti e bassi che hanno portato, però, il giocatore a scendere in campo per ben 129 volte realizzando 6 gol tra tutte le competizioni in maglia bianconera. Arrivato alla Juventus dopo le grandi stagioni al Paris Saint Germain, intervallata da una piccola esperienza al Tolosa, Rabiot ha sempre diviso i tifosi per le prestazioni. Il palmarès del giocatore parla chiaro: 7 campionati nazionali tra Francia ed Italia; 5 Supercoppe francesi, 5 Coppe di Lega Francia e 4 Coppe di Francia; senza escludere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana vinta nell’era Pirlo alla Juventus. In nazionale non fece parte della spedizione russa che vinse il Mondiale del 2018, ma si accontentò, si fa per dire, della Uefa Nations League 2020-2021.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato: il Torino ha accettato la proposta della Juventus

Rabiot non è considerato incedibile. Come scritto oggi nell’odierna edizione di Eurosport, il giocatore, qualora arrivasse un’offerta importante, verrebbe ceduto senza non troppi problemi dalla Juventus. Nessun club si è mosso apertamente per il giocatore francese che dal canto suo vanta un’esperienza, considerata l’età di 27 anni, molto importante e titolata tra Paris Saint Germain e Juventus. Si attende per capire il futuro del giocatore nativo del Saint Maurice, comune della Francia.

Belotti alla Juventus o Roma?/ Calciomercato news, l'alternativa a Vlahovic e Abraham

Rabiot via dalla Juventus? Salta la tournèe, il motivo

È notizia delle ultime ore di calciomercato: Adrien Rabiot non partirà con la Juventus per la tournèe estiva. Niente USA per il centrocampista mancino della Juventus che non partirà, quindi, con Pogba e compagni alla volta del ritiro della Juventus sotto la gestione del tecnico Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo, è lo stesso calciatore francese attraverso il proprio canale ufficiale Instagram: “In accordo col club e per ragioni personali, rimarrò in Italia e concluderò la mia preparazione fisica”, con queste parole Adrien Rabiot ha dichiarato le sue intenzioni di non partire per gli Stati Uniti con il resto della squadra per preparare la prossima stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Milenkovic oltre a Bremer e l'Arsenal vorrebbe Arthur

Una scelta che fa pensare ad una cessione per il giocatore francese, che con l’arrivo di Pogba e l’ascesa di Locatelli, fin dalla scorsa stagione, potrebbe faticare ad essere la prima scelta nel centrocampo juventino. Un’esperienza durata per 4 stagioni, quella del francese ex Paris Saint Germain. Il futuro del giocatore vede già qualche sondaggio con club esteri. Rabiot sempre più lontano dalla Torino bianconera, con l’assenza dalla tournèe come primo indizio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA