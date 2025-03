Rachel Weisz, chi è la moglie di Daniel Craig: attrice e produttrice nota per La Mummia e La Favorita

Formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo eppure sulla loro vita privata sono molto discreti e riservati stiamo parlando di Daniel Craig e della moglie Rachel Weisz. L’attore americano celebre soprattutto per il suo ruolo nella saga James Bond è tra gli ospiti della puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa e a Fabio Fazio concederà una lunga intervista dove si sbilancerà sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata. Per quanto riguarda le relazioni più importanti dell’attore dal matrimonio con Fiona Loudon è nata la figlia Ella ma dal 2011 al suo fianco c’è l’attrice Rachel Weisz.

Chi è Rachel Weisz, moglie di Daniel Craig? Nata il 7 marzo 1970 a Londra da genitori ebrei è nota soprattutto per aver recitato nei film La Mummia e La Mummia – Il Ritorno. La sua carriera è iniziata a soli 14 anni quando ha iniziato a lavorare come fotomodella, poi testimonial per marchi importanti mentre l’esordio come attrice è avvenuto nel 1993 nella serie televisiva L’Ispettore Morse e successivamente in Reazione a Catena e Io Ballo da Sola, Constantine, La luce sugli oceani fino ai più recenti Un trama che si chiama desiderio e La Favorita, per quest’ultima interpretazione ha ottenuto un BFTA e la seconda nomination all’Oscar. Nel 2008, invece, ha rifiutato di recitare in La Mummia- La tomba dell’Imperatore per dedicarsi a suo figlio.

Rachel Weisz su Daniel Craig ammette: “Credo che non lavoreremo mai insieme”

Rachel Weisz è la moglie di Daniel Craig. I due si sono conosciuti sul set di Dream House e si sono sposati dopo solo sei mesi dal loro primo incontro con una cerimonia privata a New York. E nel settembre del 2018 è nata la loro prima ed unica figlia Grace, l’attrice ha un figlio, Henry Chance, nato da un precedente matrimonio con Darren Aronofsky. “Senza dubbio, non ci saranno altri figli” aveva rivelato Rachel in un’intervista al Daily Mirror considerando anche il fatto che all’epoca aveva già 48 anni.

In un’altra intervista concessa al Sunday Today, invece, Rachle Weisz, moglie di Daniel Craig ha invece spiegato perché non avrebbe più lavorato con il marito: “Vogliamo che la nostra vita privata sia davvero una vita, come famiglia… e quindi lavorare separatamente. Ovviamente ci è piaciuta molto l’esperienza del film insieme ma penso che sia bello anche così”.