Rachele Baccan, figlia Andrea Pucci/ “Papà amico”, e su ex moglie “una femmina…”

Si chiama Rachele Baccan ed è la figlia amatissima del comico Andrea Pucci, stasera ospite attesissimo del Grande Fratello Vip. Alla giovane il padre ha letto qualche anno fa una commovente lettera proprio nel corso di un suo spettacolo nella quale Pucci ha toccato le corde più sensibili dei suoi fan. “Non credevo si potesse amare una persona in questo modo, tu sei la mia vita, sei la mia bambina per sempre”, diceva mentre Rachele, in prima fila nel teatro all’epoca colmo di spettatori, ascoltava commossa le parole del papà. La figlia, così come la mamma – si presume sua ex moglie – sono spesso al centro dei monologhi comici di successo di Pucci ed entrambe rappresentano un punto di riferimento importante, sebbene l’amore tra Andrea e la sua ex sia ormai terminato da tempo.

Nel corso dello spettacolo durante il quale Andrea Pucci lesse la lettera indirizzata alla figlia Rachele, il comico aveva fatto sorridere ancora asserendo: “Alcuni mi dicono che hai il colore dei miei occhi, la forma delle mie mani e dei miei piedi, insomma di tua mamma non hai preso proprio un caz*o”. Le parole d’amore a lei dedicate erano però state tali da far commuovere fino alle lacrime la piccola Rachele.

RACHELE BACCAN, FIGLIA ANDREA PUCCI E LA SUA EX MOGLIE

Oggi Rachele Baccan è una ragazzina e proprio di lei il comico Andrea Pucci ha parlato nel corso della sua recente intervista tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, descrivendo anche il suo ruolo di padre. E’ a lui che spetta il compito di spronarla a studiare? “Questo ruolo ce l’ha la mamma. Io intervengo raramente. Sono il papà amico, ma quando alzo la voce la casa trema”, ha commentato, parlando della ex moglie della quale però si sa molto poco. Sfoggiando poi l’arma vincente dell’ironia, Pucci ha proseguito: “Però ammetto, con un pizzico di presunzione, che mia figlia è brava, a questo punto non so neanche se sia mia figlia…”. E se un giorno gli dicesse che vuole fare l’influencer? “Non ho pregiudizi, alcuni influencer hanno spessore. Ci sono giovani che su Internet hanno trovato il metodo di proporti un piatto di cucina spiegandolo in 20 secondi con un tono di voce e una velocità che hanno convinto pure me”, ha replicato Pucci.

Sulla sua ex moglie dalla quale il comico si è separato oltre 10 anni fa si sa molto poco ma dalle parole dello stesso emerge la grande stima nei suoi confronti: “La mamma di mia figlia non era secchiona, era senza dubbio una donna tutta d’un pezzo, ma femmina. Un po’ di pepe ci vuole nella vita!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA