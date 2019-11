Rachele Di Fiore, moglie Vincenzo Montella incinta?/ Caterina Balivo spiazza tutti…

Quarto figlio in arrivo per Vincenzo Montella? L’interrogativo è sorto in diretta tv durante la puntata di oggi di “Vieni da me”. Sua moglie Rachele Di Fiore è opinionista di Caterina Balivo, ma ad un certo punto è sparita dai divanetti. Presente durante le interviste ad Antonia Liskova, Niccolò Pagani e Fabio Canino, poi durante quella di Irene Ferri è sparita. Nonostante stesse facendo le domande all’attrice, la conduttrice si è resa conto dell’allontanamento e si è preoccupata. Quando è arrivata la signora Rossella, “ambasciatrice e portavoce del pubblico”, si è informata. «Ma Rachele… non la vedo più. Tutto bene? Sta bene?». Così si è appreso che Rachele Di Fiore ha avuto un abbassamento di pressione per il quale ha dovuto lasciare lo studio. «Mi ha lasciato in eredità i suoi anelli», ha aggiunto la signora Rossella, che poi ha rassicurato tutti dicendo che la moglie di Vincenzo Montella sta bene.

RACHELE DI FIORE, MOGLIE VINCENZO MONTELLA INCINTA?

Ma Caterina Balivo ha poi seminato il dubbio tra i presenti. «Scusa ma non è che è incinta? Non è che aspettano il quarto figlio?», ha chiesto Caterina Balivo alla signora Rossella, ma spiazzando tutti i presenti, Irene Ferri compresa. «Potrebbe essere, ha il pancino sospetto? Mi vado a informare?», ha risposto Rossella, che poi si è allontanata. Ma la puntata è finita e di Rachele Di Fiore e della sua presunta gravidanza per ora non si sa nulla. Chissà se arriverà una conferma o una smentita nelle prossime ore. In realtà per la coppia sarebbe il terzo figlio, visto che ne hanno avuti due. L’ex soubrette televisiva, che ha sposato Vincenzo Montella il 15 agosto 2010 a Las Vegas, ha partorito Maddalena ed Emanuele. Ma l’attuale allenatore della Fiorentina ha avuto un altro figlio da una precedente relazione. Quando era sposato con Rita Iannaccone è diventato papà del suo primogenito Alessio. La famiglia si allarga o è tutto uno scherzo?

