Rachele e Martina, fidanzate I Sansoni/ “Siamo impegnatissimi e loro…”

I Sansoni ormai hanno fatto il grande salto dal web e alla tv e sono ormai ospiti fissi di Ogni Mattina di TV8 e questo significa che le fan continuano a lievitare sui social anche se, secondo quanto loro stessi hanno ribadito, non hanno alcuna speranza. I Sansoni sono fidanzatissimi e al loro fianco, ormai da tempo, ci sono Rachele e Martina, due loro compagne di avventura, ragazze che poco hanno a che fare con il mondo dello spettacolo e che continuano ad aiutare i due a coltivare il loro sogno sperando di rimanere nella loro Palermo. I due infatti hanno intenzione di rimanere nella loro terra sperando che magari la Rai apra il proprio centro di produzione ed evitando così a molti artisti di emigrare per la felicità di Rachele e Martina che non perderebbero così i loro fidanzati.

Rachele e Martina sono le fidanzate de I Sansoni, chi sono e cosa fanno nella vita?

Ma chi sono Rachele e Martina fidanzate de I Sansoni? Proprio a IlMattino.it, i due hanno confermato di essere fidanzati ma senza rilasciare molti indizi sulle loro consorti anche se possiamo sicuramente affermare che si tratta di ragazze di Palermo, proprio come i due fratelli. Alla domanda sul loro successo con le fan, i due hanno subito chiarito: “Più che superfluo, inutile. Perché siamo felicemente fidanzati, entrambi. Rachele e Martina: le dichiariamo con i nomi così sgombriamo il campo da ogni equivoco”. Detto questo sembra che i due quindi siano fidanzatissimi anche se non hanno parlato di matrimonio e/o convivenza, quindi la speranza è ancora l’ultima a morire.

